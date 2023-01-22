В Харькове Терехов и казахи открыли «юрту незламності» в День Соборности

В Харькове установили «юрту незламності» при поддержке Посольства Казахстана в Украине, сообщила мэрия Харькова.

Сооружение, построенное казахской диаспорой, находится рядом с Памятником влюбленным возле метро «Архитектора Бекетова». Каждый день юрта будет работать как пункт обогрева, где все желающие могут согреться, подзарядить телефоны и выпить горячий чай.

«Знаменательно, что именно сегодня, в День Соборности, мы открыли эту «юрту незламності», которая указывает на однозначную поддержку Украины казахским народом в сложные для всех нас времена. Выражаю благодарность всем тем, кто не только не оставил харьковчан в беде, но и активно помогает нам преодолевать проблемы. Эта юрта является символом единения двух культур и свидетельствует о дружбе наших народов», — отметил во время торжественного открытия городской голова Игорь Терехов.

На открытии «юрты несокрушимости» также присутствовал народный депутат Сергей Нагорняк, возглавляющий межпарламентскую группу дружбы «Украина-Казахстан».

Недавно такие же юрты открылись в Киеве и в Буче.