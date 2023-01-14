«Юрту незламності» планируют установить в Харькове (фото, видео)

Казахская диаспора и предприниматели решили установить «юрти незламності» в шести городах Украины, среди которых Харьков.

Об этом в Twitter написал представитель казахской диаспоры Аидос Капанов.

«К хорошим новостям. При содействии бизнесмена Даулета Нуржанова в Украине открываются «юрти незламності» — пункты обогрева, электричества и питания. Волонтеры готовят плов, баурсаки (монгольский жареный хлеб — ред.). Первую поставили в Буче. Далее — Киев, Одесса, Харьков, Львов», — отметил он.

К хорошим новостям. При содействии бизнесмена Даурена Нуржанова в Украине открываются юрты несокрушимости — пункты обогрева, электричества и питания. Волонтеры готовят плов, баурсаки. Первую поставили в Буче. Далее — Киев, Одесса, Харьков, Львов Фото: ФБ Nadia NB / orda kz pic.twitter.com/CNb9c0H5lD — Aidos Kapanov 🇰🇿 🇺🇦 (@aidoseg) January 6, 2023

В Буче «юрта незламності» открылась 6 января. В ней люди могут согреться и подзарядить телефоны.