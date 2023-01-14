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«Юрту незламності» планируют установить в Харькове (фото, видео)

Общество 11:00   14.01.2023
Елена Нагорная
«Юрту незламності» планируют установить в Харькове (фото, видео) Фото: Аидос Капанов

Казахская диаспора и предприниматели решили установить «юрти незламності» в шести городах Украины, среди которых Харьков.

Об этом в Twitter написал представитель казахской диаспоры Аидос Капанов.

«К хорошим новостям. При содействии бизнесмена Даулета Нуржанова в Украине открываются «юрти незламності» — пункты обогрева, электричества и питания. Волонтеры готовят плов, баурсаки (монгольский жареный хлеб — ред.). Первую поставили в Буче. Далее — Киев, Одесса, Харьков, Львов», — отметил он.

В Буче «юрта незламності» открылась 6 января. В ней люди могут согреться и подзарядить телефоны.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казахская диаспора и предприниматели решили установить «юрти незламності» в шести городах Украины, среди которых Харьков.".