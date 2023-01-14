«Юрту незламності» планируют установить в Харькове (фото, видео)
Казахская диаспора и предприниматели решили установить «юрти незламності» в шести городах Украины, среди которых Харьков.
Об этом в Twitter написал представитель казахской диаспоры Аидос Капанов.
«К хорошим новостям. При содействии бизнесмена Даулета Нуржанова в Украине открываются «юрти незламності» — пункты обогрева, электричества и питания. Волонтеры готовят плов, баурсаки (монгольский жареный хлеб — ред.). Первую поставили в Буче. Далее — Киев, Одесса, Харьков, Львов», — отметил он.
К хорошим новостям. При содействии бизнесмена Даурена Нуржанова в Украине открываются юрты несокрушимости — пункты обогрева, электричества и питания. Волонтеры готовят плов, баурсаки. Первую поставили в Буче. Далее — Киев, Одесса, Харьков, Львов
Фото: ФБ Nadia NB / orda kz pic.twitter.com/CNb9c0H5lD
— Aidos Kapanov 🇰🇿 🇺🇦 (@aidoseg) January 6, 2023
В Буче «юрта незламності» открылась 6 января. В ней люди могут согреться и подзарядить телефоны.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казахская диаспора и предприниматели решили установить «юрти незламності» в шести городах Украины, среди которых Харьков.".