“Юрту незламності” планують встановити в Харкові (фото, відео)

Казахська діаспора та підприємці вирішили встановити “юрти незламності” у шести містах України, серед яких Харків.

Про це в Twitter написав представник казахської діаспори Аідос Капанов.

“До добрих новин. За сприяння бізнесмена Даулета Нуржанова в Україні відкриваються “юрти незламності” – пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки (монгольський смажений хліб – ред.). Першу поставили в Бучі. Далі – Київ, Одеса, Харків, Львів”, – зазначив він.

До добрих новин. За сприяння бізнесмена Даурена Нуржанова в Україні відкриваються юрти незламності – пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки. Першу поставили у Бучі. Далі – Київ, Одеса, Харків, Львів Фото: ФБ Nadia NB/orda kz pic.twitter.com/CNb9c0H5lD — Aidos Kapanov 🇰🇿 🇺🇦 (@aidoseg) January 6, 2023

У Бучі “юрта незламності” відкрилася 6 січня. У ній люди можуть зігрітися та підзарядити телефони.