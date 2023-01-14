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“Юрту незламності” планують встановити в Харкові (фото, відео)

Суспільство 11:00   14.01.2023
Олена Нагорна
“Юрту незламності” планують встановити в Харкові (фото, відео)

Казахська діаспора та підприємці вирішили встановити “юрти незламності” у шести містах України, серед яких Харків.

Про це в Twitter написав представник казахської діаспори Аідос Капанов.

“До добрих новин. За сприяння бізнесмена Даулета Нуржанова в Україні відкриваються “юрти незламності” – пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки (монгольський смажений хліб – ред.). Першу поставили в Бучі. Далі – Київ, Одеса, Харків, Львів”, – зазначив він.

У Бучі “юрта незламності” відкрилася 6 січня. У ній люди можуть зігрітися та підзарядити телефони.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 11:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Казахська діаспора та підприємці вирішили встановити “юрти незламності” у шести містах України, серед яких Харків.".