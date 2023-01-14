“Юрту незламності” планують встановити в Харкові (фото, відео)
Казахська діаспора та підприємці вирішили встановити “юрти незламності” у шести містах України, серед яких Харків.
Про це в Twitter написав представник казахської діаспори Аідос Капанов.
“До добрих новин. За сприяння бізнесмена Даулета Нуржанова в Україні відкриваються “юрти незламності” – пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки (монгольський смажений хліб – ред.). Першу поставили в Бучі. Далі – Київ, Одеса, Харків, Львів”, – зазначив він.
До добрих новин. За сприяння бізнесмена Даурена Нуржанова в Україні відкриваються юрти незламності – пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки. Першу поставили у Бучі. Далі – Київ, Одеса, Харків, Львів
Фото: ФБ Nadia NB/orda kz pic.twitter.com/CNb9c0H5lD
— Aidos Kapanov 🇰🇿 🇺🇦 (@aidoseg) January 6, 2023
У Бучі “юрта незламності” відкрилася 6 січня. У ній люди можуть зігрітися та підзарядити телефони.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 11:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Казахська діаспора та підприємці вирішили встановити “юрти незламності” у шести містах України, серед яких Харків.".