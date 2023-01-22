У Харкові Терехов і казахи відкрили «юрту незламності» До Дня Соборності

У Харкові встановили “юрту незламності” за підтримки Посольства Казахстану в Україні, повідомила мерія Харкова.

Споруда, зведена казахською діаспорою, знаходиться поряд із Памʼятником закоханим біля метро «Архітектора Бекетова».



Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячого чаю.

«Знаково, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю «юрту незламності», яка вказує на однозначну підтримку України казахським народом у складні для всіх нас часи. Вислювлюю вдячність усім тим, хто не лише не покинув харківʼян у біді, а й активно допомагає нам долати негаразди. Ця юрта є символом єднання двох культур і свідчить про дружбу наших народів», – зазначив під час урочистого відкриття міський голова Ігор Терехов.

На відкритті «юрти незламності» також був присутній народний депутат Сергій Нагорняк, який очолює міжпарламентську групу дружби «Україна-Казахстан».

Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та Бучі.