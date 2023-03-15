Харьковская 92 ОМБр уничтожила компункт РФ, «Ураганы» и «Зоопарк» (видео)
Фото: кадр из видео
Вместе с артиллеритами 40-й отдельной артбригады ВСУ харьковская 92 ОМБр взрывает оккупантов на Сватовском направлении.
Зрелищное видео работы 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали на официальной странице бригады в facebook.
Титры в видео сообщают об уничтожении пункта управления врага, редкой и ценной радиолокационной станции «Зоопарк», нескольких РСЗО «Ураган», машины управления и заряжения, а также — топливозаправщиков.
Читайте также: Аэроразведка взорвала склад армии РФ в районе Двуречной на Харьковщине (видео)
«Работаем 24/7. Обильным весенним артиллерийским дождем поздравили нежелательных гостей соседней страны славные казаки 92 омбр и 40 оабр. В итоге есть очень хороший результат!» — прокомментировали на странице бригады.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковская 92 ОМБр уничтожила компункт РФ, «Ураганы» и «Зоопарк» (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместе с артиллеритами 40-й отдельной артбригады ВСУ харьковская 92 ОМБр взрывает оккупантов на Сватовском направлении".