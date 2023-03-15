Харьковская 92 ОМБр уничтожила компункт РФ, «Ураганы» и «Зоопарк» (видео)

Вместе с артиллеритами 40-й отдельной артбригады ВСУ харьковская 92 ОМБр взрывает оккупантов на Сватовском направлении.

Зрелищное видео работы 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали на официальной странице бригады в facebook.

Титры в видео сообщают об уничтожении пункта управления врага, редкой и ценной радиолокационной станции «Зоопарк», нескольких РСЗО «Ураган», машины управления и заряжения, а также — топливозаправщиков.

«Работаем 24/7. Обильным весенним артиллерийским дождем поздравили нежелательных гостей соседней страны славные казаки 92 омбр и 40 оабр. В итоге есть очень хороший результат!» — прокомментировали на странице бригады.