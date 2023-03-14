Аэроразведка взорвала склад армии РФ в районе Двуречной на Харьковщине (видео)
Бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» нанесли удар по позициям оккупантов в районе поселка Двуречная Харьковской области. Точным попаданием было уничтожено два блиндажа противника и склад БК.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Каждый оккупант, который тешит себя наивными планами удержаться на украинской земле, будет уничтожен. Это уже давно доказанное Силами обороны Украины правило», — написал Мельник.
Видео: Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» нанесли удар по позициям оккупантов в районе поселка Двуречная Харьковской области. Точным попаданием было уничтожено два блиндажа противника и склад БК.".