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Аэроразведка взорвала склад армии РФ в районе Двуречной на Харьковщине (видео)

Происшествия 20:05   14.03.2023
Елена Нагорная
Аэроразведка взорвала склад армии РФ в районе Двуречной на Харьковщине (видео)

Бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» нанесли удар по позициям оккупантов в районе поселка Двуречная Харьковской области. Точным попаданием было уничтожено два блиндажа противника и склад БК.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Каждый оккупант, который тешит себя наивными планами удержаться на украинской земле, будет уничтожен. Это уже давно доказанное Силами обороны Украины правило», — написал Мельник.

Видео: Сергей Мельник

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 20:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» нанесли удар по позициям оккупантов в районе поселка Двуречная Харьковской области. Точным попаданием было уничтожено два блиндажа противника и склад БК.".