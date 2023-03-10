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Харьковская 92-я ОМБр взорвала склад РФ на Сватовском направлении (видео)

Общество 22:50   10.03.2023
Елена Нагорная
Харьковская 92-я ОМБр взорвала склад РФ на Сватовском направлении (видео)

Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как уничтожили вражеский склад БК на Сватовском направлении.

«Коламбия Пикчерс не представляет, каким фаер-шоу на самом деле бывает…», — подписали видео на Facebook-странице подразделения.

Видео: 92-я ОМБр

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 22:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как уничтожили вражеский склад БК на Сватовском направлении.".