Харьковская 92-я ОМБр взорвала склад РФ на Сватовском направлении (видео)

Защитники из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, показали, как уничтожили вражеский склад БК на Сватовском направлении.

«Коламбия Пикчерс не представляет, каким фаер-шоу на самом деле бывает…», — подписали видео на Facebook-странице подразделения.

Видео: 92-я ОМБр