Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)
Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як знищили ворожий склад БК на Сватівському напрямку.
“Коламбія Пікчерс не уявляє, яким фаєр-шоу насправді буває…”, – підписали відео на Facebook-сторінці підрозділу.
Відео: 92-га ОМБр
Читайте також: «Робиш швидко, а боїшся потім» — бойові медики 92 ОМБр
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 22:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як знищили ворожий склад БК на Сватівському напрямку.".