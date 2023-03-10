Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)

Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як знищили ворожий склад БК на Сватівському напрямку.

“Коламбія Пікчерс не уявляє, яким фаєр-шоу насправді буває…”, – підписали відео на Facebook-сторінці підрозділу.

Відео: 92-га ОМБр