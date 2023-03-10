Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)

Суспільство 22:50   10.03.2023
Олена Нагорна
Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)

Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як знищили ворожий склад БК на Сватівському напрямку.

“Коламбія Пікчерс не уявляє, яким фаєр-шоу насправді буває…”, – підписали відео на Facebook-сторінці підрозділу.

Відео: 92-га ОМБр

Читайте також:  «Робиш швидко, а боїшся потім» — бойові медики 92 ОМБр

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:01
Пережив усіх окупантів і ледь не осліп: історія окопного кота Бойкота (фото)
20:58
Харківський слідчий обхитрив ворога і вирвався з окупації, витративши 300$
20:16
Досвід Євросоюзу в поводженні з відходами планують впровадити на Харківщині
19:50
Спроби ДРГ РФ зайти на Харківщину свідчать про підготовку наступу – Машовець
18:58
Ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківщини – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 22:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як знищили ворожий склад БК на Сватівському напрямку.".