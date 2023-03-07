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“Робиш швидко, а боїшся потім” – бойові медики 92 ОМБр

Суспільство 10:26   07.03.2023
Оксана Горун
“Робиш швидко, а боїшся потім” – бойові медики 92 ОМБр

Екіпаж евакуаційного відділення медроти 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка складається переважно з жінок. Більшість із них раніше були цивільними медиками.

Як рятують поранених бійців та працюють в екстремальних умовах, бойові медики розповіли у відео, опублікованому у фейсбуці 92 бригади.

“Були тяжкі на Старому Салтові, евакуація була, на БМРці. 72-а бригада там була, ми вивозили, допомагали. Без рук, без ніг хлопці були. Це було дуже важко морально. Але все одно робиш швидко. А вже боїшся потім”, – ділиться важкими спогадами санінструкторка медпункту Олена.

До війни вона 25 років пропрацювала у харківській міській лікарні – акушеркою. Але вважала, що під час вторгнення ворожої армії в Україну має допомогти захисникам.

Старша екіпажу Ганна в армію прийшла з посади старшої медсестри. Усе життя працювала в реанімації анестезисткою. Про своїх бойових пацієнтів розповідає з посмішкою, адже хоробрі воїни часто потребують простого людського співчуття та висловлюють звичайні бажання.

“Великий-великий, “Малиш” позивний у нього. Їдемо, він каже: “Хочу суші, банан і гранатовий сік”, – наводить приклад Ганна.

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Сослуживці Ганни, Олени та санінструкторки відділення Тетяни – здебільшого чоловіки. Про своїх посестр розповідають із захопленням.

“Вони нарівні з нами і мерзнуть, і виносять поранених, надають допомогу. Вони перемагають емоції”, – поділився санітарний інструктор Вадим.

Свій екіпаж бойові медикині 92 ОМБр жартома назвали “Вітамінка” – адже часто допомагають бійцям не лише ліками, а й просто моральною підтримкою.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпаж евакуаційного відділення медроти 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка складається переважно з жінок. Більшість із них раніше були цивільними медиками".