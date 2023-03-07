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«Делаешь быстро, а боишься потом» — боевые медики харьковской 92 ОМБр

Общество 10:26   07.03.2023
Оксана Горун
«Делаешь быстро, а боишься потом» — боевые медики харьковской 92 ОМБр Фото: кадр из видео

Экипаж эвакуационного отделения медроты 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко состоит в основном из женщин. Большинство из них раньше были гражданскими медиками.

Как спасают раненых бойцов и работают в экстремальных условиях, боевые медики рассказали в видео, опубликованном в facebook 92 бригады.

«Были тяжелые на Старом Салтове, эвакуация была, на БМРке. 72-я бригада там была, мы вывозили, помогали. Без рук, без ног ребята были. Это было очень тяжело морально. Но все равно делаешь быстро. А уж боишься потом», — делится тяжелыми воспоминаниями санинструктор медпункта Елена.

До войны она 25 лет проработала в харьковской городской больнице — акушеркой. Но посчитала, что во время вторжения вражеской армии в Украину должна помочь защитникам.

Старшая экипажа Анна в армию пришла с поста старшей медсестры. Всю жизнь работала в реанимации анестезисткой. О своих боевых пациентах рассказывает с улыбкой, ведь храбрые воины часто нуждаются в простом человеческом сочувствии и высказывают самые обычные желания.

«Большой-большой, «Малыш» позывной у него. Едем, он говорит: «Хочу суши, банан и гранатовый сок», — приводит пример Анна.

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Сослуживцы Анны, Елены и санинструктора отделения Татьяны — в основном мужчины. О своих соратницах рассказывают с восхищением.

«Они наравне с нами и мерзнут, и выносят раненых, оказывают помощь. Они справляются с эмоциями», — поделился санитарный инструктор Вадим.

Свой экипаж боевые медики 92 ОМБр в шутку назвали «Витаминка» — ведь часто помогают бойцам не только лекарствами, но и просто моральной поддержкой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж эвакуационного отделения медроты 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко состоит в основном из женщин. Большинство из них раньше были гражданскими медиками".