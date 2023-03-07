«Делаешь быстро, а боишься потом» — боевые медики харьковской 92 ОМБр
Экипаж эвакуационного отделения медроты 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко состоит в основном из женщин. Большинство из них раньше были гражданскими медиками.
Как спасают раненых бойцов и работают в экстремальных условиях, боевые медики рассказали в видео, опубликованном в facebook 92 бригады.
«Были тяжелые на Старом Салтове, эвакуация была, на БМРке. 72-я бригада там была, мы вывозили, помогали. Без рук, без ног ребята были. Это было очень тяжело морально. Но все равно делаешь быстро. А уж боишься потом», — делится тяжелыми воспоминаниями санинструктор медпункта Елена.
До войны она 25 лет проработала в харьковской городской больнице — акушеркой. Но посчитала, что во время вторжения вражеской армии в Украину должна помочь защитникам.
Старшая экипажа Анна в армию пришла с поста старшей медсестры. Всю жизнь работала в реанимации анестезисткой. О своих боевых пациентах рассказывает с улыбкой, ведь храбрые воины часто нуждаются в простом человеческом сочувствии и высказывают самые обычные желания.
«Большой-большой, «Малыш» позывной у него. Едем, он говорит: «Хочу суши, банан и гранатовый сок», — приводит пример Анна.
Читайте также: Танки у нас есть — натрофеили, нужны боеприпасы — командир харьковской 92 ОМБр
Сослуживцы Анны, Елены и санинструктора отделения Татьяны — в основном мужчины. О своих соратницах рассказывают с восхищением.
«Они наравне с нами и мерзнут, и выносят раненых, оказывают помощь. Они справляются с эмоциями», — поделился санитарный инструктор Вадим.
Свой экипаж боевые медики 92 ОМБр в шутку назвали «Витаминка» — ведь часто помогают бойцам не только лекарствами, но и просто моральной поддержкой.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Делаешь быстро, а боишься потом» — боевые медики харьковской 92 ОМБр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж эвакуационного отделения медроты 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко состоит в основном из женщин. Большинство из них раньше были гражданскими медиками".