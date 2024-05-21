Як на Харківщині знищили російську “буханку” з боєкомплектом (відео)
Бійці підрозділу “Гострі картузи”, які беруть участь у боях на Харківщині, показали, як кількома дронами “дістали з кущів” російський УАЗ, відомий у народі як “буханка”.
Невеликий вантажний автомобіль окупанти ретельно сховали у чагарниках. За інформацією українських воїнів, усередині був цінний для загарбників вантаж – боєкомплект.
“Скажу чесно знайти та знищити її було не легко. Перший дрончик зняв гілки, що заважали, другий не здетонував (на жаль, так періодично буває), ну, а третій уже зробив свою справу. Палало добре та красиво”, – прокоментували в телеграмі “Гострих картузів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу “Гострі картузи”, які беруть участь у боях на Харківщині, показали, як кількома дронами “дістали з кущів” російський УАЗ, відомий у народі як “буханка”".