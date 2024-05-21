Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Як на Харківщині знищили російську “буханку” з боєкомплектом (відео)

Події 09:52   21.05.2024
Оксана Горун
Як на Харківщині знищили російську “буханку” з боєкомплектом (відео)

Бійці підрозділу “Гострі картузи”, які беруть участь у боях на Харківщині, показали, як кількома дронами “дістали з кущів” російський УАЗ, відомий у народі як “буханка”.

Невеликий вантажний автомобіль окупанти ретельно сховали у чагарниках. За інформацією українських воїнів, усередині був цінний для загарбників вантаж – боєкомплект.

“Скажу чесно знайти та знищити її було не легко. Перший дрончик зняв гілки, що заважали, другий не здетонував (на жаль, так періодично буває), ну, а третій уже зробив свою справу. Палало добре та красиво”, – прокоментували в телеграмі “Гострих картузів”.

Читайте також: Ворожий штурм у районі Липців відбили бійці харківської бригади (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Атаку за напрямком на Липці відбивають на Харківщині – Генштаб
Атаку за напрямком на Липці відбивають на Харківщині – Генштаб
21.05.2024, 11:18
Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)
Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)
21.05.2024, 10:59
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки
“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки
21.05.2024, 10:36
Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину
Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину
21.05.2024, 10:25
Росіяни намагалися з’ясувати, чи зможуть частково оточити Харків – Economist
Росіяни намагалися з’ясувати, чи зможуть частково оточити Харків – Economist
21.05.2024, 09:36

Новини за темою:

12:22
Харківські нацгвардійці скоригували удар HIMARS по техніці й складу БК ворога
15:51
Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)
17:45
Двоповерховий дім із ящиків з-під російського БК звела родина на Харківщині
14:34
“Незважаючи ні на що Сили оборони йдуть вперед” – Федоренко про бої в Бахмуті
22:50
Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)

Ви читали новину: «Як на Харківщині знищили російську “буханку” з боєкомплектом (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу “Гострі картузи”, які беруть участь у боях на Харківщині, показали, як кількома дронами “дістали з кущів” російський УАЗ, відомий у народі як “буханка”".