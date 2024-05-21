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Как на Харьковщине уничтожили российскую «буханку» с боекомплектом (видео)

Происшествия 09:52   21.05.2024
Оксана Горун
Как на Харьковщине уничтожили российскую «буханку» с боекомплектом (видео) Иллюстративное фото

Бойцы подразделения «Гострі картузи», участвующие в боях на Харьковщине, показали, как несколькими дронами «достали из кустов» российский УАЗ, известный в народе как «буханка».

Небольшой грузовой автомобиль оккупанты тщательно спрятали в зарослях. По информации украинских воинов, внутри был ценный для захватчиков груз — боекомплект.

«Скажу честно найти и уничтожить ее нелегко. Первый дрончик снял мешающие ветви, второй не сдетонировал (к сожалению, так периодически бывает) ну а третий уже сделал свое дело. Пылало хорошо и красиво», — прокомментировали в telegram «Гострих картузів».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи», участвующие в боях на Харьковщине, показали, как несколькими дронами «достали из кустов» российский УАЗ, известный в народе как «буханка»".