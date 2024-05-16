Вражеский штурм в районе Липцев отбили бойцы харьковской бригады (видео)

Воины 13-й бригады НГУ «Хартия» опубликовали, как вместе с подразделением бригады «Рубеж» отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине.

«Как прошел первый штурм в районе Липцев: операторы БпЛА «Хартии» заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. Россияне начали бежать, да еще и «засветили» свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы», — сообщили защитники.

Харьковские воины ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общем уничтожили по меньшей мере 8 оккупантов, россияне отошли.