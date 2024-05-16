Вражеский штурм в районе Липцев отбили бойцы харьковской бригады (видео)
Воины 13-й бригады НГУ «Хартия» опубликовали, как вместе с подразделением бригады «Рубеж» отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине.
«Как прошел первый штурм в районе Липцев: операторы БпЛА «Хартии» заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. Россияне начали бежать, да еще и «засветили» свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы», — сообщили защитники.
Харьковские воины ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общем уничтожили по меньшей мере 8 оккупантов, россияне отошли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, липцы, оккупанты, окупанти, отбили, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 13-й бригады НГУ «Хартия» опубликовали, как вместе с подразделением бригады «Рубеж» отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине.".