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Вражеский штурм в районе Липцев отбили бойцы харьковской бригады (видео)

Общество 16:00   16.05.2024
Виктория Яковенко
Вражеский штурм в районе Липцев отбили бойцы харьковской бригады (видео)

Воины 13-й бригады НГУ «Хартия» опубликовали, как вместе с подразделением бригады «Рубеж» отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине.

«Как прошел первый штурм в районе Липцев: операторы БпЛА «Хартии» заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. Россияне начали бежать, да еще и «засветили» свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы», — сообщили защитники.

Харьковские воины ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общем уничтожили по меньшей мере 8 оккупантов, россияне отошли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 13-й бригады НГУ «Хартия» опубликовали, как вместе с подразделением бригады «Рубеж» отбили штурм оккупантов в районе Липцев на Харьковщине.".