Полсотни техники потеряла РФ: массированный штурм отбили на Харьковщине
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Воины подразделения БпЛА «Кондор» бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами СОУ отбили массированный вражеский штурм на Харьковском направлении.
«Россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Украинские защитники почти всю эту технику превратили в металлолом. Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия по уничтожению вражеской техники и личному составу российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий», — отметили воины НГУ.
Видео: НГУ
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины подразделения БпЛА «Кондор» бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами СОУ отбили массированный вражеский штурм на Харьковском направлении.".