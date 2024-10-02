Полсотни техники потеряла РФ: массированный штурм отбили на Харьковщине

Воины подразделения БпЛА «Кондор» бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами СОУ отбили массированный вражеский штурм на Харьковском направлении.

«Россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Украинские защитники почти всю эту технику превратили в металлолом. Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия по уничтожению вражеской техники и личному составу российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий», — отметили воины НГУ.

Видео: НГУ