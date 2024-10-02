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Полсотни техники потеряла РФ: массированный штурм отбили на Харьковщине

Репортаж 12:13   02.10.2024
Виктория Яковенко
Полсотни техники потеряла РФ: массированный штурм отбили на Харьковщине скриншот

Воины подразделения БпЛА «Кондор» бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами СОУ отбили массированный вражеский штурм на Харьковском направлении.

«Россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Украинские защитники почти всю эту технику превратили в металлолом. Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия по уничтожению вражеской техники и личному составу российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий», — отметили воины НГУ.

Видео: НГУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины подразделения БпЛА «Кондор» бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами СОУ отбили массированный вражеский штурм на Харьковском направлении.".