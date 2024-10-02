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Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)

Репортаж 12:13   02.10.2024
Вікторія Яковенко
Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео) скриншот

Воїни підрозділу БпЛА «Кондор» бригади «Буревій» Національної гвардії України спільно з іншими воїнами СОУ відбили масований ворожий штурм на Харківському напрямку.

«Росіяни задіяли понад 50 одиниць важкої техніки. Українські захисники майже всю цю техніку перетворили на металобрухт. Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення ворожої техніки та особового складу російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій», – зазначили воїни НГУ.

Відео: НГУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни підрозділу БпЛА «Кондор» бригади «Буревій» Національної гвардії України спільно з іншими воїнами СОУ відбили масований ворожий штурм на Харківському напрямку.".