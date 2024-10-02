Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)

Воїни підрозділу БпЛА «Кондор» бригади «Буревій» Національної гвардії України спільно з іншими воїнами СОУ відбили масований ворожий штурм на Харківському напрямку.

«Росіяни задіяли понад 50 одиниць важкої техніки. Українські захисники майже всю цю техніку перетворили на металобрухт. Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення ворожої техніки та особового складу російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій», – зазначили воїни НГУ.

Відео: НГУ