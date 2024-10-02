Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)
скриншот
Воїни підрозділу БпЛА «Кондор» бригади «Буревій» Національної гвардії України спільно з іншими воїнами СОУ відбили масований ворожий штурм на Харківському напрямку.
«Росіяни задіяли понад 50 одиниць важкої техніки. Українські захисники майже всю цю техніку перетворили на металобрухт. Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення ворожої техніки та особового складу російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій», – зазначили воїни НГУ.
Відео: НГУ
Читайте також: Намагалися швидко прорватися у Куп’янська – Ахіллес про штурм РФ на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: НГУ, отбили, рф, техника, харківщина, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни підрозділу БпЛА «Кондор» бригади «Буревій» Національної гвардії України спільно з іншими воїнами СОУ відбили масований ворожий штурм на Харківському напрямку.".