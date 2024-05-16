Ворожий штурм в районі Липців відбили бійці харківської бригади (відео)

Воїни 13-ї бригади НГУ «Хартія» опублікували, як разом із підрозділом бригади «Рубіж» відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині.

«Як пройшов перший штурм у районі Липців: оператори БпЛА «Хартії» помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. Росіяни почали тікати, та ще й «засвітили» свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи», – повідомила бригада у телеграмі.

Харківські воїни вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 окупантів, росіяни відійшли.