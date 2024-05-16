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Ворожий штурм в районі Липців відбили бійці харківської бригади (відео)

Суспільство 16:00   16.05.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий штурм в районі Липців відбили бійці харківської бригади (відео)

Воїни 13-ї бригади НГУ «Хартія» опублікували, як разом із підрозділом бригади «Рубіж» відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині.

«Як пройшов перший штурм у районі Липців: оператори БпЛА «Хартії» помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. Росіяни почали тікати, та ще й «засвітили» свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи», – повідомила бригада у телеграмі.

Харківські воїни вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 окупантів, росіяни відійшли.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 13-ї бригади НГУ «Хартія» опублікували, як разом із підрозділом бригади «Рубіж» відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині.".