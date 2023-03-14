Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)
Бійці підрозділу аеророзвідки “Марсель” завдали удару по позиціях окупантів у районі селища Дворічна Харківської області. Точним влучанням були знищені два бліндажі супротивника та склад БК.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Кожен окупант, який тішить себе наївними планами утриматись на українській землі, буде знищений. Це вже давно доведене Силами оборони України правило”, – написав Мельник.
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу аеророзвідки “Марсель” завдали удару по позиціях окупантів у районі селища Дворічна Харківської області. Точним влучанням були знищені два бліндажі супротивника та склад БК.".