Live
  • Вівторок 14.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)

Події 20:05   14.03.2023
Олена Нагорна
Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)

Бійці підрозділу аеророзвідки “Марсель” завдали удару по позиціях окупантів у районі селища Дворічна Харківської області. Точним влучанням були знищені два бліндажі супротивника та склад БК.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Кожен окупант, який тішить себе наївними планами утриматись на українській землі, буде знищений. Це вже давно доведене Силами оборони України правило”, – написав Мельник.

Відео: Сергій Мельник

Читайте також: Харківська 92-га ОМБр підірвала склад РФ на Сватівському напрямку (відео)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:05
Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)
19:42
Кіт Бойкот, який ледь не осліп в окопах, у Харкові знайшов новий дім (відео)
19:07
У ПС ЗСУ назвали причини сьогоднішніх масштабних повітряних тривог
18:43
Чи вплинула війна на якість води в Харкові, розповіли комунальники
18:21
Ворог тримає війська біля кордону з Харківщиною для демонстративних дій – ГШ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 20:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу аеророзвідки “Марсель” завдали удару по позиціях окупантів у районі селища Дворічна Харківської області. Точним влучанням були знищені два бліндажі супротивника та склад БК.".