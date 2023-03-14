Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)

Бійці підрозділу аеророзвідки “Марсель” завдали удару по позиціях окупантів у районі селища Дворічна Харківської області. Точним влучанням були знищені два бліндажі супротивника та склад БК.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Кожен окупант, який тішить себе наївними планами утриматись на українській землі, буде знищений. Це вже давно доведене Силами оборони України правило”, – написав Мельник.

Відео: Сергій Мельник