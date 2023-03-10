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15 опорних пунктів рф знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Події 14:46   10.03.2023
Оксана Якушко
15 опорних пунктів рф знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку за два дні аеророзвідка знищила 15 опорних пунктів рф, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Всього за 2 дні роботи аеророзвідка прикордонників «деактивувала» 15 опорних пунктів військ рф та підняла у повітря склад з БК. Крім того, захисники вивели з ладу 5 ворожих «Уралів», – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни вивели з ладу п’ять російських вантажівок «Урал».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку за два дні аеророзвідка знищила 15 опорних пунктів рф, повідомила Державна прикордонна служба України.".