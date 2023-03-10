15 опорних пунктів рф знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку за два дні аеророзвідка знищила 15 опорних пунктів рф, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Всього за 2 дні роботи аеророзвідка прикордонників «деактивувала» 15 опорних пунктів військ рф та підняла у повітря склад з БК. Крім того, захисники вивели з ладу 5 ворожих «Уралів», – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни вивели з ладу п’ять російських вантажівок «Урал».