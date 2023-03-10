15 опорних пунктів рф знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)
На Куп’янському напрямку за два дні аеророзвідка знищила 15 опорних пунктів рф, повідомила Державна прикордонна служба України.
«Всього за 2 дні роботи аеророзвідка прикордонників «деактивувала» 15 опорних пунктів військ рф та підняла у повітря склад з БК. Крім того, захисники вивели з ладу 5 ворожих «Уралів», – йдеться у повідомленні.
Також українські воїни вивели з ладу п’ять російських вантажівок «Урал».
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 14:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку за два дні аеророзвідка знищила 15 опорних пунктів рф, повідомила Державна прикордонна служба України.".