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«Аеророзвідка рятує життя». Як Бахмут харків’яни з «Хартії» боронять (відео)

Події 17:34   08.03.2023
Оксана Якушко
«Аеророзвідка рятує життя». Як Бахмут харків’яни з «Хартії» боронять (відео)

Аеророзвідники добровільного підрозділу «Хартія» цілодобово шукають російських військових та їхню техніку на околицях Бахмута, розповідає у репортажі «Суспільне новини».

«Аеророзвідка на те й розвідка, що їй не потрібні вказівки, де ворог. Ми самостійно злітаємо, шукаємо, де може бути ворог. Коли ми виявляємо, ми вже коригуємо нашу артилерію», – розповідає аеророзвідник «Піка».

У Бахмуті наразі це ще складніше — російські військові стоять близько до позицій Сил оборони, відтак аеророзвідники є «очима», які убезпечують від влучання по своїх.

«Пташка» дивиться на сектор, де була активність супротивника. Якщо він бачить якийсь рух, він доповідає – ми відкриваємо вогонь», – каже боєць «Хартії».

Чому важлива робота аеророзвідки, боєць пояснює просто:

«Бачити, з якого боку тебе атакують, бачити кількість, бачити техніку, ловити усіх. Загалом, дуже важливо знати, з я кого боку на тебе нападають. Це рятує дуже багато життів».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Репортаж, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники добровільного підрозділу «Хартія» цілодобово шукають російських військових та їхню техніку на околицях Бахмута, розповідає у репортажі «Суспільне новини».".