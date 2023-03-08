«Аеророзвідка рятує життя». Як Бахмут харків’яни з «Хартії» боронять (відео)

Аеророзвідники добровільного підрозділу «Хартія» цілодобово шукають російських військових та їхню техніку на околицях Бахмута, розповідає у репортажі «Суспільне новини».

«Аеророзвідка на те й розвідка, що їй не потрібні вказівки, де ворог. Ми самостійно злітаємо, шукаємо, де може бути ворог. Коли ми виявляємо, ми вже коригуємо нашу артилерію», – розповідає аеророзвідник «Піка».

У Бахмуті наразі це ще складніше — російські військові стоять близько до позицій Сил оборони, відтак аеророзвідники є «очима», які убезпечують від влучання по своїх.

«Пташка» дивиться на сектор, де була активність супротивника. Якщо він бачить якийсь рух, він доповідає – ми відкриваємо вогонь», – каже боєць «Хартії».

Чому важлива робота аеророзвідки, боєць пояснює просто:

«Бачити, з якого боку тебе атакують, бачити кількість, бачити техніку, ловити усіх. Загалом, дуже важливо знати, з я кого боку на тебе нападають. Це рятує дуже багато життів».