Сьогодні бійці ЗСУ збили ворожий дрон біля Куп’янска на Харківщині
Бійці 58-ї бригади ЗСУ «приземлили» російський безпілотник-розвідник біля села Колісніківка Харківської області, повідомляє “Військовий кур’єр України”.
«Сьогодні вранці поблизу села Колісніківка, що неподалік Куп’янська (Харківська область), бійці 58-ї бригади «приземлили» ворожий безпілотник. Судячи з фото, це – розвідувальний безпілотний апарат ZALA 421-16ЕМ російського виробництва», – повідомили військові.
Цей дрон призначений для аерофоторозвідки, він здатен долати відстань у 50 кілометрів, але цього разу, завдяки українським захисникам, він, схоже, долітався.
Сьогодні вночі в районі Сумщини українські військові також збили два ворожих безпілотники Shahed-131/136. Один з них «приземлили» бійці Національної гвардії України.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 12:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 58-ї бригади ЗСУ «приземлили» російський безпілотник-розвідник біля села Колісніківка Харківської області, повідомляє “Військовий кур’єр України”.".