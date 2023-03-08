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Сьогодні бійці ЗСУ збили ворожий дрон біля Куп’янска на Харківщині

Події 12:32   08.03.2023
Оксана Якушко
Сьогодні бійці ЗСУ збили ворожий дрон біля Куп’янска на Харківщині

Бійці 58-ї бригади ЗСУ «приземлили» російський безпілотник-розвідник біля села Колісніківка Харківської області, повідомляє “Військовий кур’єр України”.

«Сьогодні вранці поблизу села Колісніківка, що неподалік Куп’янська (Харківська область), бійці 58-ї бригади «приземлили» ворожий безпілотник. Судячи з фото, це – розвідувальний безпілотний апарат ZALA 421-16ЕМ російського виробництва», – повідомили військові.

Цей дрон призначений для аерофоторозвідки, він здатен долати відстань у 50 кілометрів, але цього разу, завдяки українським захисникам, він, схоже, долітався.

Сьогодні вночі в районі Сумщини українські військові також збили два ворожих безпілотники Shahed-131/136. Один з них «приземлили» бійці Національної гвардії України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 58-ї бригади ЗСУ «приземлили» російський безпілотник-розвідник біля села Колісніківка Харківської області, повідомляє “Військовий кур’єр України”.".