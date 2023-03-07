У Бахмуті харківські нацгвардійці знищили дві групи піхоти ворога (відео)
Аеророзвідка Нацгвардії виявила дві групи оккупантів, по якими артилерія ЗСУ вдарила вогнем.
На Бахмутському напрямку 3 бригада оперативного призначення “Спартан” Національної гвардії України спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою Збройних Сил України виявили та знищили групи окупантів.
Бійці аеророзвідки побачили переміщення двох груп ворожої піхоти. Управління та корегування вогнем здійснювали бійці 3 батальйону оперативного призначення, вогневе ураження розрахунком гаубиці М777 нанесли артилеристи Збройних Сил України.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка Нацгвардії виявила дві групи оккупантів, по якими артилерія ЗСУ вдарила вогнем.".