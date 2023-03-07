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У Бахмуті харківські нацгвардійці знищили дві групи піхоти ворога (відео)

Події 16:40   07.03.2023
Оксана Якушко
У Бахмуті харківські нацгвардійці знищили дві групи піхоти ворога (відео)

Аеророзвідка Нацгвардії виявила дві групи оккупантів, по якими артилерія ЗСУ вдарила вогнем.

На Бахмутському напрямку 3 бригада оперативного призначення “Спартан” Національної гвардії України спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою Збройних Сил України виявили та знищили групи окупантів.

Бійці аеророзвідки побачили переміщення двох груп ворожої піхоти. Управління та корегування вогнем здійснювали бійці 3 батальйону оперативного призначення, вогневе ураження розрахунком гаубиці М777 нанесли артилеристи Збройних Сил України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка Нацгвардії виявила дві групи оккупантів, по якими артилерія ЗСУ вдарила вогнем.".