«KRAKEN» дроном підірвав вежу спостереження у Брянській області (відео)

Легендарні спецпризначенці «KRAKEN» показали, як із кількох спроб знищили автономну вежу спостереження у росії.

Сили розвідки спецпідрозділу KRAKEN за допомогою дрона-камікадзе знищили автономну вежу спостереження “Гренадер” у Брянській області.

Для того, щоб підірвати цю вежу, спецпризначенцям знадобилося дві спроби.

Перша спроба виявилася невдалою, а друга – успішною.