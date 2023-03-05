«KRAKEN» дроном підірвав вежу спостереження у Брянській області (відео)
Легендарні спецпризначенці «KRAKEN» показали, як із кількох спроб знищили автономну вежу спостереження у росії.
Сили розвідки спецпідрозділу KRAKEN за допомогою дрона-камікадзе знищили автономну вежу спостереження “Гренадер” у Брянській області.
Для того, щоб підірвати цю вежу, спецпризначенцям знадобилося дві спроби.
Перша спроба виявилася невдалою, а друга – успішною.
Читайте також: На Куп’янському напрямку дрон ЗСУ знищив російські вантажівки з вояками
Новини за темою:
Ви читали новину: ««KRAKEN» дроном підірвав вежу спостереження у Брянській області (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 19:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легендарні спецпризначенці «KRAKEN» показали, як із кількох спроб знищили автономну вежу спостереження у росії.".