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«KRAKEN» дроном підірвав вежу спостереження у Брянській області (відео)

Події 19:55   05.03.2023
Оксана Якушко
«KRAKEN» дроном підірвав вежу спостереження у Брянській області (відео)

Легендарні спецпризначенці «KRAKEN» показали, як із кількох спроб знищили автономну вежу спостереження у росії.

Сили розвідки спецпідрозділу KRAKEN за допомогою дрона-камікадзе знищили автономну вежу спостереження “Гренадер” у Брянській області.

Для того, щоб підірвати цю вежу, спецпризначенцям знадобилося дві спроби.
Перша спроба виявилася невдалою, а друга – успішною.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 19:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легендарні спецпризначенці «KRAKEN» показали, як із кількох спроб знищили автономну вежу спостереження у росії.".