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«KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)

Происшествия 19:55   05.03.2023
Оксана Якушко
«KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)

Легендарные спецназовцы «KRAKEN» показали, как из нескольких попыток уничтожили автономную башню наблюдения в россии.

Силы разведки спецподразделения KRAKEN с помощью дрона-камикадзе уничтожили автономную башню наблюдения «Гренадер» в Брянской области.

Для того чтобы взорвать эту башню, спецназам понадобилось две попытки.
Первая попытка оказалась неудачной, а вторая – успешной.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легендарные спецназовцы «KRAKEN» показали, как из нескольких попыток уничтожили автономную башню наблюдения в россии.".