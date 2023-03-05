«KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)

Легендарные спецназовцы «KRAKEN» показали, как из нескольких попыток уничтожили автономную башню наблюдения в россии.

Силы разведки спецподразделения KRAKEN с помощью дрона-камикадзе уничтожили автономную башню наблюдения «Гренадер» в Брянской области.

Для того чтобы взорвать эту башню, спецназам понадобилось две попытки.

Первая попытка оказалась неудачной, а вторая – успешной.

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