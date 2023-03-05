«KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)
Легендарные спецназовцы «KRAKEN» показали, как из нескольких попыток уничтожили автономную башню наблюдения в россии.
Силы разведки спецподразделения KRAKEN с помощью дрона-камикадзе уничтожили автономную башню наблюдения «Гренадер» в Брянской области.
Для того чтобы взорвать эту башню, спецназам понадобилось две попытки.
Первая попытка оказалась неудачной, а вторая – успешной.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легендарные спецназовцы «KRAKEN» показали, как из нескольких попыток уничтожили автономную башню наблюдения в россии.".