На Купянском направлении дрон ВСУ уничтожил российские грузовики с вояками
Экипажи российских грузовиков понесли потери в Купянском районе на Харьковщине, сообщил в своем телеграмм-канале военный обозреватель Роман Бочкала.
Украинский дрон остановил продвижение российских грузовиков вместе с военными на Купянском направлении. Хотя на первый взгляд попадание снаряда, который сбросил БПЛА, вблизи временной остановки техники не было 100-процентным, скоро стало ясно, что взрыв нейтрализовал врага.
Через некоторое время после взрыва россияне перестали бегать, начали ползать, а потом и подавно перестали двигаться.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 13:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипажи российских грузовиков понесли потери в Купянском районе на Харьковщине, сообщил в своем телеграмм-канале военный обозреватель Роман Бочкала.".