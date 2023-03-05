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На Купянском направлении дрон ВСУ уничтожил российские грузовики с вояками

Происшествия 13:50   05.03.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении дрон ВСУ уничтожил российские грузовики с вояками

Экипажи российских грузовиков понесли потери в Купянском районе на Харьковщине, сообщил в своем телеграмм-канале военный обозреватель Роман Бочкала.

Украинский дрон остановил продвижение российских грузовиков вместе с военными на Купянском направлении. Хотя на первый взгляд попадание снаряда, который сбросил БПЛА, вблизи временной остановки техники не было 100-процентным, скоро стало ясно, что взрыв нейтрализовал врага.

Через некоторое время после взрыва россияне перестали бегать, начали ползать, а потом и подавно перестали двигаться.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипажи российских грузовиков понесли потери в Купянском районе на Харьковщине, сообщил в своем телеграмм-канале военный обозреватель Роман Бочкала.".