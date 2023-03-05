На Куп’янському напрямку дрон ЗСУ знищив російські вантажівки із вояками
Екіпажі російських вантажівок зазнали втрат у Куп’янському районі на Харківщині, повідомив у своєму телеграм-каналі військовий оглядач Роман Бочкала.
Український дрон зупинив просування російських вантажівок разом із військовими на Куп’янському напрямку. Хоча на перший погляд влучання снаряда, який скинув БПЛА, поблизу тимчасової зупинки техніки не було 100-відсотковим, незабаром стало ясно, що вибух нейтралізував ворога.
За деякий час після вибуху росіяни перестали бігати, почали повзати, а поготів припинили рухатися.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 13:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпажі російських вантажівок зазнали втрат у Куп’янському районі на Харківщині, повідомив у своєму телеграм-каналі військовий оглядач Роман Бочкала.".