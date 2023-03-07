В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)
Аэроразведка Нацгвардии обнаружила две группы окупантов, по которым артиллерия ВСУ ударила огнем.
На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения «Спартан» Нацгвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили группы оккупантов.
Бойцы аэроразведки увидели перемещение двух групп вражеской пехоты. Управление и корректировку огнем осуществляли бойцы 3-го батальона оперативного назначения, огневое поражение расчетом гаубицы М777 нанесли артиллеристы Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: «KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка Нацгвардии обнаружила две группы окупантов, по которым артиллерия ВСУ ударила огнем.".