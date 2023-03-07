В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила две группы окупантов, по которым артиллерия ВСУ ударила огнем.

На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения «Спартан» Нацгвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили группы оккупантов.

Бойцы аэроразведки увидели перемещение двух групп вражеской пехоты. Управление и корректировку огнем осуществляли бойцы 3-го батальона оперативного назначения, огневое поражение расчетом гаубицы М777 нанесли артиллеристы Вооруженных Сил Украины.