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В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)

Происшествия 16:40   07.03.2023
Оксана Якушко
В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила две группы окупантов, по которым артиллерия ВСУ ударила огнем.

На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения «Спартан» Нацгвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили группы оккупантов.

Бойцы аэроразведки увидели перемещение двух групп вражеской пехоты. Управление и корректировку огнем осуществляли бойцы 3-го батальона оперативного назначения, огневое поражение расчетом гаубицы М777 нанесли артиллеристы Вооруженных Сил Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка Нацгвардии обнаружила две группы окупантов, по которым артиллерия ВСУ ударила огнем.".