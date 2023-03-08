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Сегодня бойцы ВСУ сбили вражеский дрон возле Купянска на Харьковщине

Происшествия 12:32   08.03.2023
Оксана Якушко
Сегодня бойцы ВСУ сбили вражеский дрон возле Купянска на Харьковщине

Бойцы 58-й бригады ВСУ «приземлили» российский беспилотник-разведчик возле села Колесниковка Харьковской области, сообщает “Военный курьер Украины”.

«Сегодня утром вблизи села Колесниковка, что недалеко от Купянска (Харьковская область), бойцы 58-й бригады «приземлили» вражеский беспилотник. Судя по фото, это разведывательный беспилотный аппарат ZALA 421-16ЭМ российского производства», — сообщили военные.

Этот дрон предназначен для аэрофоторазведки, он способен преодолевать расстояние в 50 километров, но в этот раз благодаря украинским защитникам он, похоже, долетался.

Сегодня ночью в районе Сумщины украинские военные также сбили два вражеских беспилотника Shahed-131/136. Один из них приземлили бойцы Национальной гвардии Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 58-й бригады ВСУ «приземлили» российский беспилотник-разведчик возле села Колесниковка Харьковской области, сообщает “Военный курьер Украины”.".