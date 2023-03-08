«Аэроразведка спасает жизни». Как Бахмут харьковчане из «Хартии» защищают
Аэроразведчики добровольческого подразделения «Хартия» круглосуточно ищут российских военных и их технику в окрестностях Бахмута, рассказывает в репортаже «Суспільне новини».
«Аэроразведка на то и разведка, что ей не нужны никакие указания, где враг. Мы самостоятельно взлетаем, ищем, где может быть враг. Когда мы обнаруживаем, мы уже корректируем нашу артиллерию», — рассказывает аэроразведчик «Пика».
В Бахмуте это еще сложнее — российские военные стоят близко к позициям Сил обороны, аэроразведчики являются «глазами», которые оберегают от попадания по своим.
«Птичка» смотрит на сектор, где была активность противника. Если видит какое-то движение, он сообщает – мы открываем огонь», — говорит боец «Хартии».
Почему важна работа аэроразведки, боец объясняет просто:
«Видеть, с какой стороны тебя атакуют, видеть количество, видеть технику, ловить всех. В общем, очень важно знать, с какой стороны на тебя нападают. Это спасает очень много жизней».
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики добровольческого подразделения «Хартия» круглосуточно ищут российских военных и их технику в окрестностях Бахмута, рассказывает «Суспільне новини».".