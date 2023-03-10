15 опорных пунктов рф уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении за два дня аэроразведка уничтожила 15 опорных пунктов рф, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Всего за 2 дня работы аэроразведка пограничников «деактивировала» 15 опорных пунктов войск России и подняла в атмосферу склад из БК. Кроме того, защитники вывели из строя 5 вражеских «Уралов», — говорится в сообщении.
Также украинские воины вывели из строя пять российских грузовиков «Урал».
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 14:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении за два дня аэроразведка уничтожила 15 опорных пунктов рф, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".