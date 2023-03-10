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15 опорных пунктов рф уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Происшествия 14:46   10.03.2023
Оксана Якушко
15 опорных пунктов рф уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении за два дня аэроразведка уничтожила 15 опорных пунктов рф, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Всего за 2 дня работы аэроразведка пограничников «деактивировала» 15 опорных пунктов войск России и подняла в атмосферу склад из БК. Кроме того, защитники вывели из строя 5 вражеских «Уралов», — говорится в сообщении.

Также украинские воины вывели из строя пять российских грузовиков «Урал».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении за два дня аэроразведка уничтожила 15 опорных пунктов рф, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".