15 опорных пунктов рф уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении за два дня аэроразведка уничтожила 15 опорных пунктов рф, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Всего за 2 дня работы аэроразведка пограничников «деактивировала» 15 опорных пунктов войск России и подняла в атмосферу склад из БК. Кроме того, защитники вывели из строя 5 вражеских «Уралов», — говорится в сообщении.

Также украинские воины вывели из строя пять российских грузовиков «Урал».