Харківська 92 ОМБр знищила компункт РФ, “Урагани” та “Зоопарк” (відео)

Разом із артилеритами 40-ї окремої артбригади ЗСУ харківська 92 ОМБр підриває окупантів на Сватівському напрямку.

Видовищне відео роботи 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка опублікували на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

Титри у відео повідомляють про знищення пункту управління ворога, рідкісної та цінної радіолокаційної станції “Зоопарк”, кількох РСЗВ “Ураган”, машини управління та заряджання, а також – паливозаправників.

“Працюємо 24/7. Рясним весняним артилерійським дощем “привітали” небажаних гостей сусідньої країни славні козаки 92 омбр та 40 оабр. У підсумку маємо дуже гарний результат!” – прокоментували на сторінці бригади.