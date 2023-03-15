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Харківська 92 ОМБр знищила компункт РФ, “Урагани” та “Зоопарк” (відео)

Події 11:52   15.03.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр знищила компункт РФ, “Урагани” та “Зоопарк” (відео) Фото: кадр із відео

Разом із артилеритами 40-ї окремої артбригади ЗСУ харківська 92 ОМБр підриває окупантів на Сватівському напрямку.

Видовищне відео роботи 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка опублікували на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

Титри у відео повідомляють про знищення пункту управління ворога, рідкісної та цінної радіолокаційної станції “Зоопарк”, кількох РСЗВ “Ураган”, машини управління та заряджання, а також – паливозаправників.

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“Працюємо 24/7. Рясним весняним артилерійським дощем “привітали” небажаних гостей сусідньої країни славні козаки 92 омбр та 40 оабр. У підсумку маємо дуже гарний результат!” – прокоментували на сторінці бригади.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Разом із артилеритами 40-ї окремої артбригади ЗСУ харківська 92 ОМБр підриває окупантів на Сватівському напрямку".