Харківська 92 ОМБр знищила компункт РФ, “Урагани” та “Зоопарк” (відео)
Фото: кадр із відео
Разом із артилеритами 40-ї окремої артбригади ЗСУ харківська 92 ОМБр підриває окупантів на Сватівському напрямку.
Видовищне відео роботи 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка опублікували на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
Титри у відео повідомляють про знищення пункту управління ворога, рідкісної та цінної радіолокаційної станції “Зоопарк”, кількох РСЗВ “Ураган”, машини управління та заряджання, а також – паливозаправників.
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“Працюємо 24/7. Рясним весняним артилерійським дощем “привітали” небажаних гостей сусідньої країни славні козаки 92 омбр та 40 оабр. У підсумку маємо дуже гарний результат!” – прокоментували на сторінці бригади.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 11:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Разом із артилеритами 40-ї окремої артбригади ЗСУ харківська 92 ОМБр підриває окупантів на Сватівському напрямку".