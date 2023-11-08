“Жорін, погавкай ще” – Фаріон образила заступника комбрига 3-ї штурмової
Ранок 8 листопада мовознавиця Ірина Фаріон провела у підборі картинок і цитат у відповідь Максиму Жоріну – заступнику командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ та в минулому голові партії “Нацкорпус” у Харківській області.
Усе знайдене вона запостила поспіль декількома повідомленнями у своєму телеграм-каналі.
Зокрема, Фаріон розмістила скриншот з фейсбук-сторінки “Петро Болбочан” (названої ім’ям відомого полковника армії УНР) з мемом, створеним на підставі кадру з радянського фільму “Собаче серце”.
“Просто розкішно. Така вже доля професорів… Жорін, погавкай ще”, – підписала картинку професорка Київського політеху.
Потім вона знайшла ще одне зображення – вже з цитатою, яку також адресувала Максиму Жоріну.
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Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував обмудсмен Дмитро Лубинець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: жорин, фарион, язык;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок 8 листопада мовознавиця Ірина Фаріон провела у підборі картинок і цитат у відповідь Максиму Жоріну – заступнику командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ та в минулому голові партії “Нацкорпус” у Харківській області".