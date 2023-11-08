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«Жорин, погавкай еще» — Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой

Политика 09:12   08.11.2023
Оксана Горун
«Жорин, погавкай еще» — Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой

Утро 8 ноября языковед Ирина Фарион провела в подборе картинок и цитат в ответ Максиму Жорину — заместителю командира 3-й штурмовой бригады ВСУ и в прошлом главе партии «Нацкорпус» в Харьковской области.

Все найденное она запостила подряд несколькими сообщениям в своем telegram-канале.

В частности Фарион разместила скриншот с facebook-страницы «Петро Болбочан» (названной именем известного полковника армии УНР) с мемом, созданным на основании кадра из советского фильма «Собачье сердце».

«Просто роскошно. Такая уж судьба профессоров…. Жорин, погавкай еще», — подписала картинку профессор Киевского политеха.

Следом она нашла еще одно изображение — уже с цитатой, которую также адресовала Максиму Жорину.

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Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которое она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые говорят на русском языке. Это высказывание Фарион вызвало возмущения как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал обмудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по различным признакам в Украине.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро 8 ноября языковед Ирина Фарион провела в подборе картинок и цитат в ответ Максиму Жорину — заместителю командира 3-й штурмовой бригады ВСУ и в прошлом главе партии «Нацкорпус» в Харьковской области".