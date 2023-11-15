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СБУ открыла уголовное дело против Ирины Фарион: из-за оскорблений воинов ВСУ

Общество 16:26   15.11.2023
Оксана Якушко
СБУ открыла уголовное дело против Ирины Фарион: из-за оскорблений воинов ВСУ

СБУ начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

В одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);
▪️ ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
▪️ ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);
▪️ ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.
Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 ноября Фарион в своем Telegram обнародовала электронное письмо от студента из Крыма. Парень поддержал позицию языковеда по отношению к украинскому языку в армии. ФСБ задержала проукраинского студента в Крыму, личные данные которого «слила» в сеть политик. Затем ее поступок прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец и обратился в СБУ. А россияне поблагодарили Фарион за то, что нашли в ее сообщениях еще информацию о проукраинских семьях в оккупированном Крыму.

После этого основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев заявил, что «Действия фарион похожи на коллаборантскую деятельность».

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом — глава партии «Нацкорпус» в Харьковской области Максим Жорин раскритиковал Фарион за языковую дискриминацию бойцов ВСУ в скандальном интервью. В ответ Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой: «Жорин, погавкай еще».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 16:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.".