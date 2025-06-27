Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ

Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона объяснил, что происходит на Купянском направлении в районе Оскола и есть ли на данный момент угроза для Купянска.

Ситуацию на Купянском направлении Шамшин назвал «довольно» напряженной и отметил, что накануне враг пытался наступать в районе Кондрашовки.

«Кондрашовка – это недалеко от Купянска, к северу от этого города, на западном берегу Оскола. То есть надо понимать, что россияне прилагают все усилия, чтобы создать угрозу для этого города и подготовить условия для его окружения или штурма. Надо понимать, чтобы эти планы реализовались, им в первую очередь нужно наладить логистику на западный берег, то есть, возвести переправы. Они постоянно проводят такие попытки. Недавно также была одна такая попытка, но, как и предыдущие, завершилась провалом. Эта спецтехника, при приближении к Осколу, была обнаружена нашей аэроразведкой и, соответственно, были применены огневые средства для ее уничтожения. То есть пока переправ через Оскол у россиян нет, но надо понимать, что их планы по Купянску никуда не делись», – акцентировал Шамшин.

Переправы через Оскол россиянам необходимы прежде всего для того, чтобы перебрасывать через реку технику и вооружение.

«Какую-то легкую технику, я имею в виду, квадроциклы, мототехнику, им удается переправлять на лодках или плотах. Также они активно используют такой способ: они с одного берега на другой перебрасывают веревки, к ним привязывают лодку или тот самый плот. И вот таким образом они переправляются на западный берег Оскола. Надо понимать, что Оскол, особенно к северу от Купянска, во многих местах, – это не какая-то там очень широкая река, она достаточно узкая, мелкая. И на самом деле это не требует много времени, чтобы воспользоваться таким способом переправы. И они так этот способ используют, и поэтому, собственно, им удается удерживать плацдарм на западном берегу Оскола», – объяснил спикер.

Вместе с тем, по его словам, у ВСУ есть огневой контроль Оскола и в ближайшее время оккупантам не удастся возвести переправы через реку.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»