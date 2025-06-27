Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ
Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона объяснил, что происходит на Купянском направлении в районе Оскола и есть ли на данный момент угроза для Купянска.
Ситуацию на Купянском направлении Шамшин назвал «довольно» напряженной и отметил, что накануне враг пытался наступать в районе Кондрашовки.
«Кондрашовка – это недалеко от Купянска, к северу от этого города, на западном берегу Оскола. То есть надо понимать, что россияне прилагают все усилия, чтобы создать угрозу для этого города и подготовить условия для его окружения или штурма. Надо понимать, чтобы эти планы реализовались, им в первую очередь нужно наладить логистику на западный берег, то есть, возвести переправы. Они постоянно проводят такие попытки. Недавно также была одна такая попытка, но, как и предыдущие, завершилась провалом. Эта спецтехника, при приближении к Осколу, была обнаружена нашей аэроразведкой и, соответственно, были применены огневые средства для ее уничтожения. То есть пока переправ через Оскол у россиян нет, но надо понимать, что их планы по Купянску никуда не делись», – акцентировал Шамшин.
Переправы через Оскол россиянам необходимы прежде всего для того, чтобы перебрасывать через реку технику и вооружение.
«Какую-то легкую технику, я имею в виду, квадроциклы, мототехнику, им удается переправлять на лодках или плотах. Также они активно используют такой способ: они с одного берега на другой перебрасывают веревки, к ним привязывают лодку или тот самый плот. И вот таким образом они переправляются на западный берег Оскола. Надо понимать, что Оскол, особенно к северу от Купянска, во многих местах, – это не какая-то там очень широкая река, она достаточно узкая, мелкая. И на самом деле это не требует много времени, чтобы воспользоваться таким способом переправы. И они так этот способ используют, и поэтому, собственно, им удается удерживать плацдарм на западном берегу Оскола», – объяснил спикер.
Вместе с тем, по его словам, у ВСУ есть огневой контроль Оскола и в ближайшее время оккупантам не удастся возвести переправы через реку.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: «Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, оскол, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 10:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона объяснил, что происходит на Купянском направлении в районе Оскола и есть ли на данный момент угроза для Купянска.".