Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ

Украина 10:45   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ Скриншот

Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона объяснил, что происходит на Купянском направлении в районе Оскола и есть ли на данный момент угроза для Купянска.

Ситуацию на Купянском направлении Шамшин назвал «довольно» напряженной и отметил, что накануне враг пытался наступать в районе Кондрашовки.

«Кондрашовка – это недалеко от Купянска, к северу от этого города, на западном берегу Оскола. То есть надо понимать, что россияне прилагают все усилия, чтобы создать угрозу для этого города и подготовить условия для его окружения или штурма. Надо понимать, чтобы эти планы реализовались, им в первую очередь нужно наладить логистику на западный берег, то есть, возвести переправы. Они постоянно проводят такие попытки. Недавно также была одна такая попытка, но, как и предыдущие, завершилась провалом. Эта спецтехника, при приближении к Осколу, была обнаружена нашей аэроразведкой и, соответственно, были применены огневые средства для ее уничтожения. То есть пока переправ через Оскол у россиян нет, но надо понимать, что их планы по Купянску никуда не делись», – акцентировал Шамшин.

Переправы через Оскол россиянам необходимы прежде всего для того, чтобы перебрасывать через реку технику и вооружение.

«Какую-то легкую технику, я имею в виду, квадроциклы, мототехнику, им удается переправлять на лодках или плотах. Также они активно используют такой способ: они с одного берега на другой перебрасывают веревки, к ним привязывают лодку или тот самый плот. И вот таким образом они переправляются на западный берег Оскола. Надо понимать, что Оскол, особенно к северу от Купянска, во многих местах, – это не какая-то там очень широкая река, она достаточно узкая, мелкая. И на самом деле это не требует много времени, чтобы воспользоваться таким способом переправы. И они так этот способ используют, и поэтому, собственно, им удается удерживать плацдарм на западном берегу Оскола», – объяснил спикер.

Вместе с тем, по его словам, у ВСУ есть огневой контроль Оскола и в ближайшее время оккупантам не удастся возвести переправы через реку.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
27.06.2025, 13:37
Государственный флаг приспустили в Харькове
Государственный флаг приспустили в Харькове
26.06.2025, 17:54
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
27.06.2025, 14:30
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
27.06.2025, 14:32
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
27.06.2025, 14:18

Новости по теме:

10:16
Ситуация на Осколе: враг ежедневно пытается форсировать реку
08:20
Десять атак, удар по Приколотному – ГШ о том, как прошли сутки на Харьковщине
10:27
«Видим идиотизм противника» – что делает враг на севере Харьковщины
08:10
Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области
08:20
Четыре боя зафиксировал Генштаб на Харьковщине за сутки – где атаковал враг

Вы читали новость: «Почему РФ удается удерживать плацдарм на правом берегу Оскола – данные ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона объяснил, что происходит на Купянском направлении в районе Оскола и есть ли на данный момент угроза для Купянска.".