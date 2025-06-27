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Чому РФ вдається утримувати плацдарм на правому березі Осколу – дані ЗСУ

Україна 10:45   27.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому РФ вдається утримувати плацдарм на правому березі Осколу – дані ЗСУ

Спікер ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону пояснив, що відбувається на Куп’янському напрямку в районі Осколу і чи є зараз загроза для Куп’янська.

Ситуацію на Куп’янському напрямку Шамшин назвав “досить напруженою” та зазначив, що напередодні ворог намагався наступати в районі Кіндрашівки.

Кіндрашівка – це неподалік Куп’янська, на північ від цього міста, на західному березі Осколу. Тобто треба розуміти, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб створити загрозу для цього міста і підготувати умови для його оточення або штурму. Треба розуміти, щоб ці плани реалізувалися, їм в першу чергу потрібно налагодити логістику на Західний берег, тобто навести переправи. Вони постійно проводять такі спроби. Нещодавно також була одна така спроба, але як і попередні, завершилась провалом. Ця спецтехніка, при наближенні до Осколу, була виявлена нашою аеророзвідкою і, відповідно, були застосовані вогневі засоби для її знищення”, – зазначив Шамшин.

Переправи через Оскіл росіянам необхідні передусім для того, щоб перекидати через річку техніку та озброєння.

“Якусь легку техніку, я маю на увазі, квадроцикли, мототехніку, їм вдається переправляти на човнах або платах. Також вони активно використовують такий спосіб, як вони з одного берега на інший перекидають мотузки, до них прив’язують човен або той самий пліт. І ось таким чином вони переправляються на західний берег Осколу. Треба розуміти, що Оскіл, особливо на північ від Купʼянська, в багатьох місцях, – це не є якась там дуже широка річка, вона досить вузька, мілка. І насправді це не потребує багато часу, щоб скористатися таким способом переправи. І вони так цей спосіб використовують, і тому, власне, їм вдається утримувати плацдарм на західному березі Осколу”, – пояснив спікер.

Водночас, за його словами, ВСУ має вогневий контроль Осколу і найближчим часом окупантам не вдасться звести переправи через річку.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону пояснив, що відбувається на Куп’янському напрямку в районі Осколу і чи є зараз загроза для Куп’янська.".