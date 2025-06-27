“М’ясні” штурми Куп’янська можуть скоро розпочатися: Коваленко про перспективи

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на лінії фронту на Куп’янському напрямку, а також спрогнозував, до чого може призвести такий розвиток подій.

За словами Коваленка, зараз росіяни намагаються розширити зону контролю в районі Кіндрашівки. Такий розвиток подій аналітик назвав поганими новинами, адже в разі реалізації задуманого – ворог зможе накопичувати живу силу на правому березі Осколу.

“Мета російського командування на сьогодні: накопичити якомога більше м’яса на правому березі річки Оскіл. Усе це говорить про те, що найближчим часом ми можемо вже по правому берегу побачити не диверсійну діяльність росіян якогось тактичного рівня, а перші спроби вже прорватися по логістичній артерії на мирне, а також на сам Куп’янськ великою кількістю м’яса. Штурмові групи, м’ясні штурми, класичні м’ясні штурми можуть розпочатися вже в найближчій перспективі”, – зазначив Коваленко.

Водночас він наголосив: впевнений, що СОУ до цього готові, до того ж у них є достатньо сил, щоб нейтралізувати цю загрозу та завадити ворогові прорватися до Куп’янська.

“Оскільки одним тільки м’ясом такий населений пункт як Куп’янськ, попри те, що він страждає вже не перший рік від постійних обстрілів і знищення з боку російських окупантів, це не так просто зробити”, – зазначив експерт.

Відео: Oboz.ua