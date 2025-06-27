«Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах
Военный обозреватель “Информационного сопротивления” Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на линии фронта на Купянском направлении, а также спрогнозировал, к чему может привести такое развитие событий.
По словам Коваленко, на данный момент россияне пытаются расширить зону контроля в районе Кондрашовки. Подобное развитие событий аналитик назвал плохими новостями, ведь в случае реализации задуманного – враг сможет накапливать живую силу на правом берегу Оскола.
«Цель российского командования на сегодняшний день: накопить как можно больше мяса на правом берегу реки Оскол. Все это говорит о том, что в ближайшее время мы можем уже по правому берегу увидеть не диверсионную деятельность россиян какого-то тактического уровня, а первые попытки прорваться по логистической артерии на Мирное, а также на сам Купянск большим количеством мяса. Штурмовые группы, мясные штурмы, классические мясные штурмы могут начаться уже в ближайшей перспективе», – отметил Коваленко.
Вместе с тем он акцентировал: уверен, что СОУ к этому готовы, к тому же у них есть достаточно сил, чтобы нейтрализовать эту угрозу и помешать врагу прорваться в Купянск.
«Поскольку одним только мясом такой населенный пункт как Купянск, несмотря на то, что он страдает уже не первый год от постоянных обстрелов и уничтожения со стороны российских оккупантов, – это не так просто сделать», – отметил эксперт.
Видео: Oboz.ua
Читайте также: РФ заявила о продвижении к Волчанским Хуторам, в ISW назвали это фейком
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, коваленко, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 09:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель “Информационного сопротивления” Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на линии фронта на Купянском направлении.".