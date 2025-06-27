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«Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах

Украина 09:50   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах Скриншот

Военный обозреватель “Информационного сопротивления” Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на линии фронта на Купянском направлении, а также спрогнозировал, к чему может привести такое развитие событий.

По словам Коваленко, на данный момент россияне пытаются расширить зону контроля в районе Кондрашовки. Подобное развитие событий аналитик назвал плохими новостями, ведь в случае реализации задуманного – враг сможет накапливать живую силу на правом берегу Оскола.

«Цель российского командования на сегодняшний день: накопить как можно больше мяса на правом берегу реки Оскол. Все это говорит о том, что в ближайшее время мы можем уже по правому берегу увидеть не диверсионную деятельность россиян какого-то тактического уровня, а первые попытки прорваться по логистической артерии на Мирное, а также на сам Купянск большим количеством мяса. Штурмовые группы, мясные штурмы, классические мясные штурмы могут начаться уже в ближайшей перспективе», – отметил Коваленко.

Вместе с тем он акцентировал: уверен, что СОУ к этому готовы, к тому же у них есть достаточно сил, чтобы нейтрализовать эту угрозу и помешать врагу прорваться в Купянск.

«Поскольку одним только мясом такой населенный пункт как Купянск, несмотря на то, что он страдает уже не первый год от постоянных обстрелов и уничтожения со стороны российских оккупантов, – это не так просто сделать», – отметил эксперт.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель “Информационного сопротивления” Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на линии фронта на Купянском направлении.".