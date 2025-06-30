Генштаб: 12 боев было на Харьковщине за сутки – где атаковала РФ
О том, где пытался прорваться враг в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 30 июня Генштаб ВСУ.
На севере области зафиксировали семь боев в районе волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении оккупанты штурмовали позиции СОУ пять раз.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного», – пишут в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Синельниково, Волчанские Хутора и Охримовку.
Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где пытался прорваться враг в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 30 июня Генштаб ВСУ.".