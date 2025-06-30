Генштаб: 12 боев было на Харьковщине за сутки – где атаковала РФ

О том, где пытался прорваться враг в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 30 июня Генштаб ВСУ.

На севере области зафиксировали семь боев в районе волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении оккупанты штурмовали позиции СОУ пять раз.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Синельниково, Волчанские Хутора и Охримовку.

Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие: