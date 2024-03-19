У Трампа нет $460 млн на залог, чтоб его активы не арестовали за мошенничество

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что у бывшего президента нет возможности внести залог более чем в 460 млн долларов, который необходим для апелляции решения нью-йоркского суда о мошенничестве, сообщает Голос Америки.

Трамп должен либо найти наличные деньги, либо внести залог, чтобы предотвратить арест его собственности. В настоящее время адвокаты подали ходатайство, чтобы отсрочить исполнение решения суда.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут в ноябре, то в США «будет кровопролитие».