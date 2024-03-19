У Трампа нет $460 млн на залог, чтоб его активы не арестовали за мошенничество
AP Photo/Artie Walker Jr., File
Адвокаты Дональда Трампа заявили, что у бывшего президента нет возможности внести залог более чем в 460 млн долларов, который необходим для апелляции решения нью-йоркского суда о мошенничестве, сообщает Голос Америки.
Трамп должен либо найти наличные деньги, либо внести залог, чтобы предотвратить арест его собственности. В настоящее время адвокаты подали ходатайство, чтобы отсрочить исполнение решения суда.
Между тем, Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут в ноябре, то в США «будет кровопролитие».
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- Категории: Мир, Общество; Теги: адвокат, арест, выборы президента США, гроші, деньги, Дональд Трамп, кандидат, мошенничество, сша;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Адвокаты Дональда Трампа заявили, что у бывшего президента нет возможности внести залог более чем в 460 млн долларов, который необходим для апелляции решения нью-йоркского суда о мошенничестве, сообщает Голос Америки.".