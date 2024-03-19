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У Трампа нет $460 млн на залог, чтоб его активы не арестовали за мошенничество

Мир 14:11   19.03.2024
Оксана Якушко
У Трампа нет $460 млн на залог, чтоб его активы не арестовали за мошенничество AP Photo/Artie Walker Jr., File

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что у бывшего президента нет возможности внести залог более чем в 460 млн долларов, который необходим для апелляции решения нью-йоркского суда о мошенничестве, сообщает Голос Америки.

Трамп должен либо найти наличные деньги, либо внести залог, чтобы предотвратить арест его собственности. В настоящее время адвокаты подали ходатайство, чтобы отсрочить исполнение решения суда.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут в ноябре, то в США «будет кровопролитие».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Адвокаты Дональда Трампа заявили, что у бывшего президента нет возможности внести залог более чем в 460 млн долларов, который необходим для апелляции решения нью-йоркского суда о мошенничестве, сообщает Голос Америки.".