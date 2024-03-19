У Трампа немає $460 млн на заставу, щоб його майно не арештували за шахрайство
AP Photo/Artie Walker Jr., File
Адвокати Дональда Трампа заявили, що у колишнього президента немає можливості внести заставу в понад 460 млн доларів, яка необхідна для апеляції рішення нью-йоркського суду про шахрайство, повідомляє Голос Америки.
Трамп повинен або знайти готівку, або внести заставу, щоб запобігти арешту його власності. Наразі адвокати подали клопотання, щоб відтермінувати виконання рішення суду.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть у листопаді, то в США «буде кровопролиття».
Читайте також: Трамп після обрання розпочне громадянську війну в США в 2025 — Тімоті Снайдер
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: адвокат, арест, выборы президента США, гроші, Дональд Трамп, кандидат, мошенничество, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Трампа немає $460 млн на заставу, щоб його майно не арештували за шахрайство»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 14:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адвокати Дональда Трампа заявили, що у колишнього президента немає можливості внести заставу в понад 460 млн доларів, яка необхідна для апеляції рішення нью-йоркського суду про шахрайство, повідомляє Голос Америки.".