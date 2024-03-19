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У Трампа немає $460 млн на заставу, щоб його майно не арештували за шахрайство

Світ 14:11   19.03.2024
Оксана Якушко
У Трампа немає $460 млн на заставу, щоб його майно не арештували за шахрайство AP Photo/Artie Walker Jr., File

Адвокати Дональда Трампа заявили, що у колишнього президента немає можливості внести заставу в понад 460 млн доларів, яка необхідна для апеляції рішення нью-йоркського суду про шахрайство, повідомляє Голос Америки.

Трамп повинен або знайти готівку, або внести заставу, щоб запобігти арешту його власності. Наразі адвокати подали клопотання, щоб відтермінувати виконання рішення суду.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть у листопаді, то в США «буде кровопролиття».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адвокати Дональда Трампа заявили, що у колишнього президента немає можливості внести заставу в понад 460 млн доларів, яка необхідна для апеляції рішення нью-йоркського суду про шахрайство, повідомляє Голос Америки.".