У Трампа немає $460 млн на заставу, щоб його майно не арештували за шахрайство

Адвокати Дональда Трампа заявили, що у колишнього президента немає можливості внести заставу в понад 460 млн доларів, яка необхідна для апеляції рішення нью-йоркського суду про шахрайство, повідомляє Голос Америки.

Трамп повинен або знайти готівку, або внести заставу, щоб запобігти арешту його власності. Наразі адвокати подали клопотання, щоб відтермінувати виконання рішення суду.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що якщо його не переоберуть у листопаді, то в США «буде кровопролиття».