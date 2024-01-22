Трамп після обрання розпочне громадянську війну в США в 2025 – Тімоті Снайдер

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung говорить про долю України та побоюється переобрання Трампа. Але він бачить вихід.

Тімоті Снайдер сидить у кімнаті без вікон, на задньому плані вибухають бомби. Не справжні, звісно, ​​у Давосі можна почути арт-інсталяцію. Він покликаний продемонструвати відвідувачам Всесвітнього економічного форуму страх агресивної війни РФ. Є також несамовита виставка, що показує сплячих дітей – наприклад, шестирічна Юлія, одна з українських дітей, які були викрадені росіянами після рейду і повернулися додому лише за 600 днів. Снайдер отримує конференц-зал в Українському домі, який орендувала країна, бо він підтримує Україну. Насправді він історик в елітному американському Єльському університету, який досліджує похмурі часи 20-го століття. Але зараз він має справу із похмурими прогнозами на 2024 рік.

ЗЦ: Пане Снайдер, наступного президента США зватимуть Дональд Трамп?

Тімоті Снайдер: Трамп може перемогти. Але це не стовідсотковий успіх. По суті його підтримує лише меншість. Питання на 2024 рік у тому, що зробить більшість. Це питання відкрите.

Тепер ви ухилилися від прогнозу.

Однак, корисно поставити собі це питання, тому що воно містить вирішальний філософський момент. Демократія – це не щось фіксоване, а форма дії. У США та Німеччині ми схильні думати, що нас захищає демократична система. Але система не завадить Трампові. Лише люди можуть це зробити.

Що найгірше може принести другий термін Трампа?

Громадянську війну у США. Саме такий сценарій створює сам Трамп: у перший день свого президентства він оголосить своїх політичних опонентів і кожного критика повстанцями та тими, хто налаштовує проти них військових. Тоді люди, безперечно, спочатку чинитимуть опір мирно, але Трамп сам каже, що, по суті, він спровокує громадянську війну всередині Сполучених Штатів у січні 2025 року.

Трамп другий відрізнятиметься від Трампа першого. Він мав багато часу подумати. І цього разу навколо нього достатньо лояльності, щоб він міг посісти найвищу позицію. Трамп один був у безвиході, бо не знав Вашингтон. На цей раз це не допоможе. Цього разу Трамп і купка фашистів керуватимуть американським урядом з першого дня.

Чи може війна в Україні закінчитись у 2024 році?

Війни непередбачувані, історія це показує. Тому я не здивуюсь, якщо це закінчиться за три чи шість місяців. У РФ справи набагато гірші, ніж зазвичай думають люди. Москва втрачає величезну кількість людей і техніки. РФ зможе протриматися лише у тому випадку, якщо ми не будемо достатньо допомагати Україні. Це як Трамп: все залежить від нас.

Що ще може статися в Україні?

Я також можу уявити собі перемогу РФ, якщо у нас справи підуть дуже погано, що, я не думаю, відбудеться в короткостроковій перспективі. Думаю, дуже ймовірно, що ця війна триватиме ще рік-два, й Україна її виграє.

У Німеччині, що стосується нацистської історії, існують деякі побоювання щодо виробництва та постачання більшої кількості зброї, оскільки зброя завжди несе смерть та руйнування.

Я знаходжу це дивним аргументом. Це все одно, що сказати: раз я одного разу вбив когось, тому я маю дозволити іншим людям вбивати інших людей. Я бачу це з точністю навпаки. На Німеччині лежить особлива відповідальність за озброєння України, оскільки урок Другої світової війни полягає в тому, що чим раніше Німеччина зазнала поразки, тим краще було б. Чим швидше РФ зазнає поразки, тим краще. Той, хто не озброїть Україну, продовжить війну. Якщо Україна не звільнить території, її громадян катуватимуть, вбиватимуть і викрадатимуть. Припинення постачання зброї означає збільшення окупованої території та, отже, нових злочинів.

Деякі німці не довіряють Володимиру Зеленському, він лише комік. Та й Україна надто корумпована. Як це ви бачите?

Україні пощастило, що він президент. І нам також. Зеленський красномовний, компетентний і здатний навчатися. Чоловік практично вивчив англійську мову, поки був на своїй посаді. А ще Зеленський – дуже чуйна людина, яку справді чіпають страждання та загиблі. Він повна протилежність президенту РФ Володимиру Путіну, йому начхати на росіян. І я знаходжу зауваження Німеччини щодо корупції дивними.

Чому?

Без німецької корупції цієї війни, мабуть, не було б. Російські гроші від нафти, газу та вугілля забруднили німецьку політичну систему. Тому, як німець, я не став би торкатися корупції насамперед.

Ми багато говорили про темні речі. Якими є ваші позитивні прогнози на 2024 рік?

Я не зовсім оптимістичний, але погані речі можна запобігти, якщо ми втрутимось. Трампу не обов’язково бути президентом. Путіну не обов’язково виграватиме цю війну. Західна модель, я не маю на увазі в географічному сенсі, західна модель верховенства права плюс вибори плюс ринкова економіка плюс держава загального добробуту справді набагато краща, ніж альтернативи. Ми в Німеччині та США важко це усвідомлюємо. Але Китай чи РФ – це не дуже хороша модель.