Трамп после избрания начнет гражданскую войну в США в 2025 — Тимоти Снайдер

Насколько плохим будет 2024 год? Историк Йельского университета Тимоти Снайдер в интервью Süddeutsche Zeitung говорит о судьбе Украины и опасается переизбрания Трампа. Но он видит выход.

Тимоти Снайдер сидит в комнате без окон, на заднем плане взрываются бомбы. Не настоящие, конечно, в Давосе можно услышать арт-инсталляцию. Он призван продемонстрировать посетителям Всемирного экономического форума ужас агрессивной войны РФ. Есть также душераздирающая выставка, показывающая спящих детей – например, шестилетняя Юлия, одна из украинских детей, которые были похищены русскими после рейда и вернулись домой только более чем через 600 дней. Снайдер получает конференц-зал в Украинском доме, который арендовала страна, потому что он поддерживает Украину. На самом деле он историк в элитном американском университете Йельского университета, исследующий самые мрачные времена 20-го века. Но сейчас он имеет дело с мрачными прогнозами на 2024 год.

ЗЦ: Господин Снайдер, следующего президента США будут звать Дональд Трамп ?

Тимоти Снайдер: Трампа можно победить. Но это не стопроцентный успех. По сути, его поддерживает лишь меньшинство. Вопрос на 2024 год заключается в том, что сделает большинство. Этот вопрос открыт.

Теперь вы уклонились от прогноза.

Тем не менее полезно задать себе этот вопрос, потому что он содержит решающий философский момент. Демократия – это не что-то фиксированное, а форма действия. В США и Германии мы склонны думать, что нас защищает демократическая система. Но система не помешает Трампу. Только люди могут это сделать.

Что самое худшее может принести второй срок Трампа?

Гражданская война в США. Именно такой сценарий создает сам Трамп: в первый день своего президентства он объявляет своих политических оппонентов и каждого критика повстанцами и теми, кто настраивает против них военных. Тогда люди, несомненно, сначала будут сопротивляться мирно, но Трамп сам говорит, что, по сути, он спровоцирует гражданскую войну внутри Соединенных Штатов в январе 2025 года.

Трамп второй будет отличаться от Трампа первого. У него было много времени подумать. И на этот раз вокруг него достаточно лояльности, чтобы занять высшую позицию. Трамп один был в тупике, потому что не знал Вашингтон. На этот раз это не поможет. На этот раз Трамп и кучка фашистов будут управлять американским правительством с первого дня.

Что это значит для Германии?

Если США пойдут на сторону Трампа, Германия станет самой важной страной в демократическом мире.

Как компаниям следует реагировать на правый популизм?

Идеология Давоса заключается в том, что экономика решит все. Корпоративные боссы, поддерживающие это, думают: пока дела в моей компании идут хорошо, я автоматически вношу вклад в общее процветание посредством рабочих мест и так далее. Это не совсем неправильно. Этот автоматизм не так уж и прост. Бывают моменты, когда руководители несут больше ответственности, когда им приходится сказать, например: «Сейчас я сделаю политическое заявление».

Может ли война в Украине закончиться в 2024 году?

Войны непредсказуемы, история показывает это. Поэтому я не удивлюсь, если это закончится через три или шесть месяцев. В РФ дела обстоят гораздо хуже, чем обычно думают люди. Москва теряет огромное количество людей и техники. РФ сможет продержаться только в том случае, если мы не будем достаточно помогать Украине. Это как Трамп: это зависит от нас.

Что еще может произойти в Украине?

Я также могу представить себе победу РФ, если у нас дела пойдут ужасно плохо, что, я не думаю, произойдет в краткосрочной перспективе. Я думаю, очень вероятно, что эта война продлится еще год-два и Украина ее выиграет.

В Германии, что касается нацистской истории, существуют некоторые опасения по поводу производства и поставок большего количества оружия, поскольку оружие всегда несет смерть и разрушения.

Я нахожу это странным аргументом. Это все равно, что сказать: раз я однажды убил кого-то, я должен позволить другим людям убивать других людей. Я вижу это с точностью до наоборот. На Германии лежит особая ответственность за вооружение Украины, поскольку урок Второй мировой войны заключается в том, что чем раньше Германия потерпела поражение, тем было бы лучше. Чем скорее РФ потерпит поражение, тем будет лучше. Тот, кто не вооружит Украину, продлит войну. Если Украина не освободит территории, ее граждан будут там пытать, убивать и похищать. Прекращение поставок оружия означает увеличение оккупированной территории и, следовательно, новых злодеяний.

Некоторые немцы не доверяют Владимиру Зеленскому, он всего лишь комик. Да и Украина слишком коррумпирована. Как вы это видите?

Украине повезло, что он президент. И мы тоже. Зеленский красноречив, компетентен и способен учиться. Мужчина практически выучил английский язык, пока был на своем посту. А Зеленский – очень чуткий человек, которого действительно трогают страдания и мертвецы. Он полная противоположность президенту РФ Владимиру Путину, ему плевать на русских. И я нахожу замечания Германии о коррупции странными.

Почему?

Без немецкой коррупции этой войны, вероятно, не было бы. Российские деньги от нефти, газа и угля загрязнили немецкую политическую систему. Поэтому, как немец, я бы не стал заниматься коррупцией в первую очередь.

Когда вы говорите об Украине и выступаете здесь, в Украинском доме, это говорит Тимоти Снайдер – историк, ученый, или Тимоти Снайдер – гражданин, активист?

В зависимости от назначения. Когда европейские политики просят меня помочь им подумать о политических проблемах, я так и делаю. Я активист с заявлениями, которые, как мне кажется, я могу увидеть благодаря историческим знаниям. Ученые, которые никогда не говорят о политическом настоящем, не делают ничего хорошего. Политологи, изучающие перевороты, не портят свою ученость обсуждением Трампа.

Мы много говорили о темных вещах. Каковы ваши позитивные прогнозы на 2024 год?

Я не совсем оптимистичен, но плохие вещи можно предотвратить, если мы вмешаемся. Трампу не обязательно быть президентом. Путину не обязательно выигрывать эту войну. Западная модель, я не имею в виду в географическом смысле, западная модель верховенства закона плюс выборы плюс рыночная экономика плюс государство всеобщего благосостояния действительно намного лучше, чем альтернативы. Мы в Германии и США с трудом это осознаём. Но Китай или Россия – это не очень хорошая модель.