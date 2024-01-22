Президентство Трампа может стать большой победой для мира – Борис Джонсон

О том, почему не стоит бояться второго возвращения Дональда Трампа в президентское кресло, рассуждает в авторской колонке в Daily Mailэкс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон.

Западная либеральная интеллигенция наконец заметила вероятный результат президентских выборов в США в ноябре этого года. Результаты фракции республиканцев в Айове прогремели, как гром, во всех благородных местах встреч, вызвав везде одинаковую реакцию – чистый испуг.

На редакционных собраниях прекрасных старых изданий США и Великобритании ведущие авторы впадают в истерику.

Мне рассказали, что на коктейльных вечеринках в Давосе мировые лидеры дрожали так сильно, что можно было услышать, как в их негрони позвякивает лед.

Да, ребята, огромный оранжевый дирижабль чудесным образом снова надувается за Атлантикой. После убедительной победы в Айове Дональд Трамп теперь снова фаворит на пост президента США.

Эта перспектива привела некоторых людей на грань расстройства. По данным The Economist: «Дональд Трамп представляет самую большую угрозу миру в 2024 году». Теперь я люблю The Economist. Но мне интересно, есть ли среди его сотрудников кто-нибудь, кто думает, что они, возможно, слегка переусердствуют.

Самая большая угроза миру? Трамп?

Если вы посмотрите на факты, вы действительно сможете доказать (и я могу это сделать сейчас), что президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру.

Позвольте мне подчеркнуть, что это никак не умаляет замечательных качеств Джо Байдена, который сделал много хорошего и является убежденным атлантистом и другом этой страны. Я также не преуменьшаю вопиющую ошибку Трампа 6 января 2021 года и последовавшие за ней беспорядки на Капитолийском холме.

Как я уже говорил с тех пор, он должен был с благосклонностью принять решение избирателей. Но, в конечном итоге, это должно стать делом американского народа, и все признаки того, что они не верят, что его следует отстранить от занимаемой должности снова – так же, как не следует отстранять от должности некоторых высокопоставленных демократов после того, как они резко осудили легитимность очень незначительных побед Джорджа Буша на выборах в 2000 и 2004 годах.

Американский народ видит, что ни одно из бахвальств Трампа и ни одно из событий, какими бы отвратительными они ни были, на самом деле не повлияло на конечный результат, и что власть передавалась мирно и в соответствии с Конституцией от одной администрации к другой.

Разумные люди видят, что Трамп на самом деле не является потенциальным диктатором, и их возмущает то, что выглядит как юридические уловки, чтобы исключить его из числа кандидатов. Чем яростнее попытки отменить его, тем сильнее он становится. Чем ожесточеннее его враги обращаются с ним по закону, тем более неудержимым он кажется.

Вместо того, чтобы хватать воздух, нам нужно беспристрастно посмотреть на то, что произошло во время его президентства, как на ориентир на будущее.

Мои мысли, конечно, в первую очередь обращены к Украине.

Это важнейшая борьба нашего времени, и мы все еще недостаточно делаем для того, чтобы помочь этой героической нации. За последние два года украинцы отдали свои жизни и претерпели невообразимые лишения во имя свободы – не только своей собственной свободы, но и принципов свободы и демократии во всем мире.

Они могут, должны и победят. Это будет означать терпение и решимость со стороны их друзей на Западе — и поэтому, честно говоря, меня беспокоит некоторая пораженческая чепуха, которую я читаю. И меня тревожит мысль о том, что некоторые члены Республиканской партии, похоже, хотят обречь суверенную и демократическую европейскую страну на тьму и тиранию. И поэтому да, конечно, учитывая некоторые взгляды, которые бойко приписывают Дональду Трампу по этому вопросу, я глубоко размышлял над тем, что победа Трампа может означать для войны. Какой вывод мы можем сделать из записи?

Итак, сначала спросите себя: какой американский президент первым встал на защиту Украины после путинского вторжения в 2014 году?

Был ли это великий либерал-интернационалист Барак Обама? Нет, сэр.

Он не сделал ничего, чтобы вытеснить Путина из Украины, ни из Крыма, ни из Донбасса. Ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, не сделали этого и тогдашнее правительство Великобритании, которое решило – загадочным образом – умыть руки и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся «нормандскому формату».

Именно Дональд Трамп подарил украинцам противотанковое оружие Javelin, которое вместе с британскими ракетами NLAW и другим оружием было так ценно для украинцев в битве за Киев; и, по крайней мере, отчасти благодаря этому смелому решению Трампа украинцы смогли ошеломить мир и заставить армии Путина бежать из украинской столицы.

Итак, что бы они сейчас ни говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, бросивший страну, которой он уже заметно помог сохранить свободу.

Всем его скептически настроенным сторонникам в отношении Украины в Республиканской партии я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?

Трамп, конечно, потребует, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону, но это давняя политика США (да и Великобритании).

Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев; напротив, я считаю, что есть хороший шанс, что он удвоит свои усилия и завершит то, что начал, дав им то, что им нужно для победы.

Если это так, то при Трампе есть все шансы, что Запад станет сильнее, а мир — более стабильным. Можете ли вы действительно сказать, что мир сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем во времена, когда Трамп был президентом?

Мы видим, как Путин обрушивает иранские ракеты и беспилотники на украинское гражданское население. Мы были свидетелями того, как Хамас, обученный и финансируемый Ираном, устроил самую крупную резню еврейского народа со времен Холокоста. Теперь мы видим, как хуситы используют иранские ракеты, чтобы нарушить глобальное судоходство.

Я спрашиваю вас совершенно серьезно: думаете ли вы, что что-то из этого произошло бы сейчас, если бы Дональд Трамп был президентом в течение последних четырех лет?

Что сделал Трамп, когда Асад сделал применил отравляющий газ против своего народа в 2018 году? При поддержке Великобритании Трамп ударил по армии Асада так сильно и уничтожил так много его самолетов, что тот больше никогда не использовал химическое оружие.

На основании этих данных вы, конечно, можете утверждать, что сейчас миру нужен лидер США, чья готовность применять силу и явная непредсказуемость являются основным сдерживающим фактором для врагов Запада. Если так, то этим лидером является Трамп.

Вы можете возразить, что после кошмара Covid и расширения государства на Запад, миру теперь нужен президент США, который является восторженным сторонником свободного рынка и капитализма. Если да, то это Трамп.

Совершенно невероятно слышать насмешки из европейских столиц. Мадам Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, говорит, что Трамп представляет собой «угрозу» для Европы.

Действительно?

Помните, что в 2008 году ВВП еврозоны и США был примерно одинаковым, хотя население еврозоны намного больше.

Еврозона стоила 14,2 триллиона долларов, США — 14,8 триллиона долларов. Пятнадцать лет спустя еврозона находится в стагнации на уровне 15 триллионов долларов, в то время как США стремительно вырвались вперед до ошеломляющих 26 триллионов долларов.

Так что да, Кристина, это правда, что Трамп выступает против Net Zero и, похоже, не особо заботится об изменении климата — и в этом я с ним не согласен.

Но фундаментальная проблема нынешней битвы за сокращение выбросов углекислого газа заключается в том, что вам нужно быть немного богаче, чтобы позволить себе электромобиль или тепловой насос. И что бы вы ни говорили о Трампе, он помог американским семьям получить больше возможностей для покупки новых технологий, которые могут решить проблему изменения климата. И отчасти благодаря экономической политике Дональда Трампа американские автомобильные компании производят больше электромобилей с аккумуляторами, чем весь ЕС вместе взятый.

Так кто же настоящий защитник окружающей среды? И кто — если посмотреть на склеротические темпы роста ЕС — является реальной угрозой для Европы? Это не Трамп. Это Кристин Лагард и все, кто продолжает навязывать европейцам модель высоких налогов и жесткого регулирования.

Давайте посмотрим правде в глаза: настоящая проблема для трампофобов – это не внешняя политика, не окружающая среда и не экономика.

Дело скорее во вкусе, стиле и его несомненной способности заводить людей. Полагаю, его поймали на нескольких неосторожных вещах, но кто этого не сделал? Кто без греха в этом отделе, пусть первый бросит камень.

Лично я всегда считал его образцом старомодной вежливости и хороших манер. Должен признаться: мне нравится его стиль. Мне нравятся африканские танцы, которые он исполняет на своих митингах, и я смеюсь над его по сути добродушными пародиями на президента Франции Эммануэля Макрона и Байдена.

Можете ли вы действительно сказать, что после трех лет отсутствия в должности его энергия показывает какие-либо признаки угасания?

Поэтому всем моим благородным друзьям, выступающим против Трампа, я говорю: успокойтесь, ребята. Чем больше вы будете волноваться, тем более решительными будут его сторонники — и победа Трампа перейдет от возможности к твердой уверенности.

Нам всем нужно повзрослеть и привыкнуть к такой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев (а я верю, что так и будет), президентство Трампа может стать большой победой для мира.