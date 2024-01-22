Президентство Трампа може стати великою перемогою для світу – Борис Джонсон

Про те, чому не варто боятися повернення Дональда Трампа до президентського крісла, розмірковує в авторській колонці в Daily Mail експрем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Західна ліберальна інтелігенція нарешті помітила ймовірний результат президентських виборів у США у листопаді цього року. Результати фракції республіканців в Айові прогриміли, як грім, у всіх шляхетних місцях зустрічей, викликавши скрізь однакову реакцію – чистий переляк.

На редакційних зборах чудових старих видань США та Великобританії провідні автори впадають в істерику.

Мені розповіли, що на коктейльних вечірках у Давосі світові лідери тремтіли так сильно, що можна було почути, як у їхньому негроні брязкає лід.

Так, хлопці, величезний помаранчевий дирижабль чудовим чином знову з’явився за Атлантикою. Після переконливої ​​перемоги в Айові Дональд Трамп тепер знову фаворит президентом США.

Ця перспектива привела деяких людей до розладу. За даними The Economist: «Дональд Трамп становить найбільшу загрозу світу 2024 року». Тепер я люблю The Economist. Але мені цікаво, чи є серед його співробітників хтось, хто думає, що вони, можливо, трохи перестараються.

Найбільша загроза світові? Трамп?

Якщо ви подивіться на факти, ви справді зможете довести (і я можу це зробити зараз), що президентство Трампа може бути саме тим, що потрібне світові.

Дозвольте мені наголосити, що це ніяк не применшує чудових якостей Джо Байдена, який зробив багато хорошого і є переконаним атлантистом та другом цієї країни. Я також не применшую кричущої помилки Трампа 6 січня 2021 року і заворушення на Капітолійському пагорбі.

Як я вже говорив з того часу, він мав з прихильністю ухвалити рішення виборців. Але, зрештою, це має стати справою американського народу, і всі ознаки того, що вони не вірять, що його слід усунути від посади знову – так само як не слід усувати з посади деяких високопосадовців після того, як вони різко засудили легітимність дуже незначних перемог Джорджа Буша на виборах у 2000 та 2004 роках.

Американський народ бачить, що жодне з вихвалянь Трампа і жодна з подій, хоч би якими огидними вони були, насправді не вплинуло на кінцевий результат, і що влада передавалася мирно і відповідно до Конституції від однієї адміністрації до іншої.

Розумні люди бачать, що Трамп насправді не є потенційним диктатором, і їх обурює те, що виглядає як юридичні хитрощі, щоб виключити його з-поміж кандидатів. Чим лютіші спроби усунути його, тим сильнішим він стає. Чим запекліше його вороги поводяться з ним згідно із законом, тим більше нестримним він здається.

Нам потрібно неупереджено подивитися на те, що сталося за його президентства, як на орієнтир на майбутнє.

Мої думки, звісно, ​​насамперед звернені до України.

Це найважливіша боротьба нашого часу, і ми ще недостатньо робимо для того, щоб допомогти цій героїчній нації. За останні два роки українці віддали свої життя і зазнали неймовірних поневірянь в ім’я свободи – не лише своєї власної свободи, а й принципів свободи та демократії у всьому світі.

Вони можуть, мусять і переможуть. Це означатиме терпіння і рішучість з боку їхніх друзів на Заході — і тому, щиро кажучи, мене турбує деяка поразницька нісенітниця, яку я читаю. І мене турбує думка, що деякі члени Республіканської партії, схоже, хочуть приректи суверенну та демократичну європейську країну на темряву та тиранію. І тому так, звичайно, з огляду на деякі погляди, які жваво приписують Дональду Трампу з цього питання, я глибоко розмірковував над тим, що перемога Трампа може означати для війни. Який висновок ми можемо зробити із запису?

Отже, спочатку спитайте себе: який американський президент першим став на захист України після путінського вторгнення у 2014 році?

Чи це був великий ліберал-інтернаціоналіст Барак Обама? Ні, сер.

Він не зробив нічого, щоб витіснити Путіна з України, ані з Криму, ані з Донбасу. Ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, і тодішній уряд Великої Британії, який вирішив – загадковим чином – вмити руки, не зробили цього і довірили долю українців «нормандському формату, що морально збанкрутував».

Саме Дональд Трамп подарував українцям протитанкову зброю Javelin, яка разом із британськими ракетами NLAW та іншою зброєю була такою цінною для українців у битві за Київ. І принаймні частково завдяки цьому сміливому рішенню Трампа українці змогли приголомшити світ і змусити армію Путіна втекти з української столиці.

Отже, хоч би що вони зараз говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він уже помітно допоміг зберегти свободу.

Всім його скептично налаштованим прихильникам щодо України в Республіканській партії я говорю: як ви зможете знову зробити Америку великою, якщо дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?

Трамп, звичайно, вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону, але це давня політика США (та й у Великобританії).

Я просто не можу повірити, що Трамп покине українців; навпаки, я вважаю, що є добрий шанс, що він подвоїть свої зусилля і завершить те, що почав, давши їм те, що їм потрібне для перемоги.

Якщо це так, то при Трампі є всі шанси, що Захід стане сильнішим, а світ більш стабільним. Чи можете ви дійсно сказати, що світ зараз почувається у більшій безпеці, ніж у часи, коли Трамп був президентом?

Ми бачимо, як Путін скидає іранські ракети та безпілотники на українське громадянське населення. Ми були свідками того, як Хамас, навчений і фінансований Іраном, влаштував найбільшу різанину єврейського народу з часів Голокосту. Тепер ми бачимо, як хусити використовують іранські ракети, щоб порушити глобальне судноплавство.

Я питаю вас серйозно: чи думаєте ви, що щось із цього сталося б зараз, якби Дональд Трамп був президентом протягом останніх чотирьох років?

Що зробив Трамп, коли Асад зробив застосував отруйний газ проти свого народу у 2018 році? За підтримки Великобританії Трамп ударив по армії Асада так сильно і знищив так багато його літаків, що той більше ніколи не використовував хімічну зброю.

На підставі цих даних ви, звичайно, можете стверджувати, що зараз світу потрібен лідер США, чия готовність застосовувати силу та явна непередбачуваність є основним фактором, що стримає ворогів Заходу. Якщо так, то цим лідером є Трамп.

Ви можете заперечити, що після кошмару Covid і розширення держави на Захід світу тепер потрібен президент США, який є захопленим прихильником вільного ринку та капіталізму. Якщо так, то це Трамп.

Цілком неймовірно чути глузування з європейських столиць. Мадам Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, каже, що Трамп є «загрозою» для Європи.

Справді?

Пам’ятаєте, що у 2008 році ВВП єврозони та США був приблизно однаковим, хоча населення єврозони набагато більше.

Єврозона коштувала 14,2 трильйона доларів, США – 14,8 трильйона доларів. За 15 єврозона перебуває в стагнації на рівні 15 трильйонів доларів, тоді як США стрімко вирвалися вперед до приголомшливих 26 трильйонів доларів.

Так що так, Христино, це правда, що Трамп виступає проти Net Zero і, схоже, не надто дбає про зміну клімату — і в цьому я з ним не згоден.

Але фундаментальна проблема нинішньої битви за скорочення викидів вуглекислого газу полягає в тому, що вам потрібно бути трохи багатшими, щоб дозволити собі електромобіль або теплову помпу. І що б ви не говорили про Трампа, він допоміг американським сім’ям отримати більше можливостей для придбання нових технологій, які допоможуть розв’язувати проблему зміни клімату. І частково завдяки економічній політиці Дональда Трампа американські автомобільні компанії виробляють більше електромобілів з акумуляторами, ніж увесь ЄС разом узятий.

То хто ж справжній захисник довкілля? І хто, якщо подивитися на склеротичні темпи зростання ЄС, є реальною загрозою для Європи? Це не Трамп. Це Крістін Лагард та всі, хто продовжує нав’язувати європейцям модель високих податків та жорсткого регулювання.

Подивімося правді у вічі: справжня проблема для трампофобів – це не зовнішня політика, не довкілля та не економіка.

Справа швидше у смаку, стилі та його безперечної здатності заводити людей. Думаю, його зловили на кількох необережних речах, але хто цього не зробив? Хто без гріха у цьому відділі, нехай перший кине камінь.

Особисто я завжди вважав його взірцем старомодної ввічливості та добрих манер. Мушу зізнатися: мені подобається його стиль. Мені подобаються африканські танці, які він виконує на своїх мітингах, і я сміюся над його, по суті, добродушними пародіями на президента Франції Еммануеля Макрона та Байдена.

Чи можете ви сказати, що після трьох років відсутності на посаді його енергія показує якісь ознаки згасання?

Тому всім моїм благородним друзям, які виступають проти Трампа, я говорю: заспокойтеся, хлопці. Чим більше ви хвилюватиметеся, тим рішучішими будуть його прихильники — і перемога Трампа перейде від можливості до твердої впевненості.

Нам усім потрібно подорослішати та звикнути до такої перспективи. Якщо він вчинить правильно та підтримає українців (а я вірю, що так і буде), президентство Трампа може стати великою перемогою для світу.