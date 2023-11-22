Нардеп Одарченко считал, что Харьков не выстоит и нужно договариваться с РФ
Сейчас ВАКС рассматривает ходатайство о применении меры пресечения народному депутату от президентской политсилы «Слуга Народа» Андрею Одарченко, разоблаченному на попытке подкупа Мустафы Найема, сообщил Центр противодействия коррупции.
Прокурор САП на суде цитировал слова народного депутата Одарченко к председателю Агентства восстановления Наема из записей НСРД: «Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании «.
«А в августе 2023 года (!) в разговоре с Найемом Одарченко рассказывал, что не верит, что Харьков выстоит и надо договариваться с РФ: «Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие и луганские и Крым? Надо договариваться» — цитирует Одарченко в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин.
«И после этого всего нардеп рассказывает, что он на самом деле бубочка, потому что помогал дровами (!) во время войны людям из своего округа №170 (от Московского района Харькова)», — не скрывает возмущения Шабунин.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» Андрей Одарченко 21 ноября попался на «горячем», когда хотел дать взятку $50 тыс. в биткоинах главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найему.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Андрей Одарченко, ВАКС, взятка, крипта, мустафа найем, НАБУ, нардеп, сап, слуга народа, суд, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 15:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас ВАКС рассматривает ходатайство о применении меры пресечения народному депутату от президентской политсилы «Слуга Народа» Андрею Одарченко, разоблаченному на попытке подкупа Мустафы Найема, сообщил Центр противодействия коррупции.".