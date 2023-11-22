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Нардеп Одарченко вважав, що Харків не вистоїть, і треба домовлятися з РФ

Суспільство 15:22   22.11.2023
Оксана Якушко
Нардеп Одарченко вважав, що Харків не вистоїть, і треба домовлятися з РФ

Зараз ВАКС розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від президентської політсили «Слуга Народу» Андрію Одарченку, якого викрили на спробі підкупу Мустафи Найєма, повідомив Центр протидії корупції. 

Прокурор САП на суді цитував слова народного депутата Одарченка до голови Агенства відновлення Наєма із записів НСРД: “Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании”.

«А у серпні 2023 року (!) в розмові з Найємом Одарченко розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть і треба домовлятися з рф: “Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие и луганские и Крым? Надо договариваться” – наводить слова Одарченка у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін.

«І після цього всього нардеп розповідає, що він насправді бубочка, бо ж  допомагав дровами (!) під час війни людям зі свого округу №170 (від Московського району Харкова)», – не приховує обурення Шабунін.

 

Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко 21 листопада попався на «гарячому» , коли хотів дати хабар $50 тис у біткоїнах голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєму.

Читайте також: Нардепа з Харкова Одарченка піймали на хабарі у крипті (фото)

Автор: Оксана Якушко
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Нардеп Одарченко вважав, що Харків не вистоїть, і треба домовлятися з РФ

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 15:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз ВАКС розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від президентської політсили «Слуга Народу» Андрію Одарченку, якого викрили на спробі підкупу Мустафи Найєма, повідомив Центр протидії корупції. ".