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Без Победы и Отрадного: Харьковский облсовет просит ВР переименовать 4 села

Общество 13:47   27.06.2024
Виктория Яковенко
Без Победы и Отрадного: Харьковский облсовет просит ВР переименовать 4 села Фото: Галина Куц

Харьковский облсовет во время сессии 27 июня проголосовал за ходатайство перед Верховной Радой Украины о переименовании четырех сел в регионе.

Об этом сообщает депутат Галина Куц.

В частности, облсовет просит переименовать:

🔹 село Победа – в село Ридное,

🔹 село Безмятежное – в село Млынки,

🔹 село Первомайское – в село Мирное,

🔹 село Отрадное – в село Коваливка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет во время сессии 27 июня проголосовал за ходатайство перед Верховной Радой Украины о переименовании четырех сел в регионе.".