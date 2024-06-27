Без Победы и Отрадного: Харьковский облсовет просит ВР переименовать 4 села

Харьковский облсовет во время сессии 27 июня проголосовал за ходатайство перед Верховной Радой Украины о переименовании четырех сел в регионе.

Об этом сообщает депутат Галина Куц.

В частности, облсовет просит переименовать:

🔹 село Победа – в село Ридное,

🔹 село Безмятежное – в село Млынки,

🔹 село Первомайское – в село Мирное,

🔹 село Отрадное – в село Коваливка.