Без Победы и Отрадного: Харьковский облсовет просит ВР переименовать 4 села
Фото: Галина Куц
Харьковский облсовет во время сессии 27 июня проголосовал за ходатайство перед Верховной Радой Украины о переименовании четырех сел в регионе.
Об этом сообщает депутат Галина Куц.
В частности, облсовет просит переименовать:
🔹 село Победа – в село Ридное,
🔹 село Безмятежное – в село Млынки,
🔹 село Первомайское – в село Мирное,
🔹 село Отрадное – в село Коваливка.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет во время сессии 27 июня проголосовал за ходатайство перед Верховной Радой Украины о переименовании четырех сел в регионе.".