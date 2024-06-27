«Прославился» в деле Гонгадзе: экс-министр МВД не станет «почетным» в Харькове
Харьковский облсовет передумал присваивать статус «Почетный гражданин Харьковской области» Юрию Смирнову. Депутат Галина Куц объяснила почему.
«Это бывший министр МВД времен Кучмы, заявлявший, что убийство журналиста Гонгадзе – обычная «хулиганка», — отметила Куц накануне сессии облсовета.
Куц опасалась, что «депутатское большинство может снова протянуть голосование «пакетом» сразу за всех претендентов на это звание (их семеро)».
Однако уже утром 27 июня сообщила, что облсовет снял кандидатуру Смирнова на статус «почетного».
Также, по мнению Куц, на время военного положения вообще следует прекратить присваивать такие звания.
«Тем более что значительные средства из областного бюджета идут сейчас на стипендии Почетным гражданам», — заявила депутат.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гонгадзе, гражданин, звание, мвд, облсовет, почетный, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет передумал присваивать статус «Почетный гражданин Харьковской области» Юрию Смирнову. Депутат Галина Куц объяснила почему.".