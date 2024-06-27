Live
  • Чт 27.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.51
  • EUR 43.31

«Прославился» в деле Гонгадзе: экс-министр МВД не станет «почетным» в Харькове

Общество 12:12   27.06.2024
Виктория Яковенко
«Прославился» в деле Гонгадзе: экс-министр МВД не станет «почетным» в Харькове Фото: ZN.ua

Харьковский облсовет передумал присваивать статус «Почетный гражданин Харьковской области» Юрию Смирнову. Депутат Галина Куц объяснила почему.

«Это бывший министр МВД времен Кучмы, заявлявший, что убийство журналиста Гонгадзе – обычная «хулиганка», — отметила Куц накануне сессии облсовета.

Куц опасалась, что «депутатское большинство может снова протянуть голосование «пакетом» сразу за всех претендентов на это звание (их семеро)».

Однако уже утром 27 июня сообщила, что облсовет снял кандидатуру Смирнова на статус «почетного».

Также, по мнению Куц, на время военного положения вообще следует прекратить присваивать такие звания.

«Тем более что значительные средства из областного бюджета идут сейчас на стипендии Почетным гражданам», — заявила депутат.

Читайте также: Харьковский облсовет может присвоить статус «почетные» 7 гражданам: список

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
27.06.2024, 08:14
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
26.06.2024, 15:42
Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели
Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели
27.06.2024, 11:06
2 тыс. ударов, из них 750 – КАБы – ХОВА об обстрелах Харьковщины за полгода
2 тыс. ударов, из них 750 – КАБы – ХОВА об обстрелах Харьковщины за полгода
27.06.2024, 13:01

Новости по теме:

09:25
16 сентября пропал Георгий Гонгадзе
10:17
16 вересня — 20 років від вбивства Гонгадзе
19:11
Посольство США в Украине потребовало расследовать убийства журналистов
14:07
Каждые новые президент и генпрокурор обещают найти заказчиков убийства Гонгадзе, но они до сих пор не найдены — мнение
09:11
В Харькове почтят память Гии Гонгадзе

Вы читали новость: ««Прославился» в деле Гонгадзе: экс-министр МВД не станет «почетным» в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет передумал присваивать статус «Почетный гражданин Харьковской области» Юрию Смирнову. Депутат Галина Куц объяснила почему.".