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Харьковский облсовет может присвоить статус «почетные» 7 гражданам: список

Общество 12:32   26.06.2024
Виктория Яковенко
Харьковский облсовет может присвоить статус «почетные» 7 гражданам: список Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

На сессии Харьковского областного совета, которая назначена на 27 июня, будут рассматриваться вопросы присвоения звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Кандидатами на этот статус стали семь человек, говорится в проекте решения на сайте облсовета:

🔹 Архиепископ Митрофан (Бутинский Владимир Ярославович) – архиепископ Харьковский и Слобожанский, военный капеллан,

🔹 Гацько Анатолий Федорович, гендиректор ООО «Агрофирма имени Гагарина», заместитель главы правления Харьковской областной организации работодателей в сфере агропромышленного комплекса, депутат Харьковского областного совета VI, VII, VIII созывов, доктор экономических наук, профессор,

🔹 Нестеренко Александр Владимирович, заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор, кандидат юридических наук,

🔹 Смирнов Юрий Александрович, председатель правления Регионального благотворительного фонда «Правопорядок» генерал-полковник, заслуженный юрист Украины,

🔹 Тесленко Сергей Анатольевич, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области, депутат Харьковского областного совета VIII созыва,

🔹 Федосенко Павел Юрьевич, командир воинской части А0501 полковнику ВСУ, Герой Украины,

🔹 Хорошун Эдуард Николаевич, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, полковник медицинской службы ВСУ, Герой Украины, заслуженный работник здравоохранения Украины, кандидат медицинских наук.

На сайте облсовета отмечается, что Архиепископ Митрофан (Бутинский Владимир) имеет более 20 наград и знаков отличия, среди которых – отличие от президента Украины, памятный нагрудный знак от ВСУ, медаль «За оборону города-героя Харькова» и т.д.

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Анатолий Гацько, в свою очередь, награжден орденом «За заслуги» I и II степени, а также почетным отличеем Харьковского облсовета.

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Александр Нестеренко был командующим Сухопутными войсками ВСУ оперативно-тактической группировки «Сумы», а с апреля по июнь 2022 года командовал сводной группировкой войск по освобождению Харьковщины.

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Смирнов также имеет большое количество наград и наград.

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С десяток наград имеет и кандидат Тесленко.

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Павел же Федосенко командовал 92 ОШБр им. Ивана Сирко, защищающей Харьковщину.

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У Эдуарда Хорошуна есть 15 наград, среди которых – звание «Героя Украины», отличие от президента и т.д.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского областного совета, которая назначена на 27 июня, будут рассматриваться вопросы присвоения звания «Почетный гражданин Харьковской области».".