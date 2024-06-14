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В Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать

Политика 10:40   14.06.2024
Оксана Горун
В Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

27 июня в Харькове пройдет сессия облсовета. В повестке дня — 64 вопроса и разное.

«Очередная XXIV сессия областного совета VIII созыва состоится 27 июня. Глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подписала соответствующее распоряжение», — сообщила пресс-служба облсовета.

Среди вопросов, которые планируют рассмотреть: присвоение званий «Почетный житель Харьковской области»; переименование села Победа в Лозовском районе, переименование некоторых населенных пунктов Шевченковской громады. Также планируют принять ряд кадровых решений, рассмотреть выполнение областных программ и внести в них изменения.

«В случае наступления исключительных случаев» дату и время проведения пленарного заседания могут изменить, сказано в распоряжении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня в Харькове пройдет сессия облсовета. В повестке дня — 64 вопроса и разное".