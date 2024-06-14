В Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать
27 июня в Харькове пройдет сессия облсовета. В повестке дня — 64 вопроса и разное.
«Очередная XXIV сессия областного совета VIII созыва состоится 27 июня. Глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подписала соответствующее распоряжение», — сообщила пресс-служба облсовета.
Среди вопросов, которые планируют рассмотреть: присвоение званий «Почетный житель Харьковской области»; переименование села Победа в Лозовском районе, переименование некоторых населенных пунктов Шевченковской громады. Также планируют принять ряд кадровых решений, рассмотреть выполнение областных программ и внести в них изменения.
«В случае наступления исключительных случаев» дату и время проведения пленарного заседания могут изменить, сказано в распоряжении.
Читайте также: Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, облсовет, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня в Харькове пройдет сессия облсовета. В повестке дня — 64 вопроса и разное".